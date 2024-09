Wybory prezydenckie w USA. Wyraźna przewaga Harris w skali kraju

W nowym ogólnokrajowym sondażu wiceprezydent Kamala Harris utrzymując niewielką przewagę nad byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Wyprzedza go w stosunku 50 do 46 proc. wśród zarejestrowanych wyborców. W kategorii prawdopodobnych wyborców, prowadzi 52 do 46 proc.