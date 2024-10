Elon Musk nie tracił czasu, przyznając czek w wysokości 1 miliona dolarów uczestnikowi protrumpowskiego wydarzenia w Pensylwanii – donosi CNBC. To rozdawanie pieniędzy jest najnowszym przykładem wykorzystania przez Elona Muska jego fortuny, aby wpłynąć na wyścig prezydencki między Donaldem Trumpem a jego demokratyczną rywalką Kamalą Harris.

Elon Musk wspiera Donalda Trumpa

Musk założył America PAC, organizację akcji politycznej wspierającą kampanię prezydencką Trumpa. Grupa pomaga mobilizować i rejestrować wyborców w stanach, w których wynik jest niepewny. Mimo wsparcia Muska pojawiają się oznaki, że PAC ma trudności z osiągnięciem swoich celów.

Wspomniane wydarzenie w Harrisburgu jest trzecim w ciągu kilku dni w Pensylwanii, gdzie Musk zachęca zwolenników do wcześniejszego głosowania i zachęcania innych do zrobienia tego samego. W sobotę powiedział, że jeśli Harris wygra, będą to „ostatnie wybory”, sugerując, że Stany Zjednoczone przestaną istnieć.

Musk nazywa Harris marionetką

Powiedział również, że dwie próby zamachu na Trumpa dowodzą, że podważa status quo w sposób, w jaki Harris tego nie zrobi. Powiedział, że właśnie dlatego nikt nie próbuje zabić Harris. „Zabójstwo marionetki jest bezwartościowe” – powiedział Musk, powtarzając argument, który przedstawił w poście w mediach społecznościowych.

Petycja ws. Konstytucji USA

Petycja, o której podpisanie Musk prosi ludzi, brzmi następująco: „Pierwsza i Druga Poprawka gwarantują wolność słowa i prawo do noszenia broni. Podpisując się poniżej, deklaruję swoje poparcie dla Pierwszej i Drugiej Poprawki”. Uczestnicy sobotniego wydarzenia musieli również podpisać petycję, która pozwala America PAC na zebranie danych kontaktowych większej liczby potencjalnych wyborców, których może przekonać do głosowania na Trumpa.

Musk w administracji Trumpa

Musk, sklasyfikowany przez Forbes jako najbogatsza osoba na świecie, do tej pory przekazał America PAC co najmniej 75 milionów dolarów. Przedsiębiorca stojący za producentem samochodów Tesla oraz rakietowym i satelitarnym przedsięwzięciem SpaceX coraz częściej wspierał republikańskie cele, a w tym roku stał się najgłośniejszym zwolennikiem Trumpa. Trump z kolei powiedział, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta, mianuje Muska na szefa rządowej komisji ds. wydajności.