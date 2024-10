Trump i UE coraz bliżej siebie ws. migracji. Politico: Mają podobne cele, ale stosują inne języki

Donald Trump i przywódcy Unii Europejskiej, choć mówią różnymi językami, to ich podejście do migracji nie różni się aż tak bardzo, jak mogłoby to wynikać ze stosowanej retoryki – pisze Politico.