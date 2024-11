Przewaga głosów wśród kobiet a mężczyzn

Dziesięciopunktowa przewaga, to prawie 1,4 mln głosów. Jak zauważyła amerykańska telewizja, to nieco mniejsza różnica między głosującymi kobietami i mężczyznami niż cztery lata temu podczas wyborczego starcia o urząd prezydenta między Joe Bidenem i Trumpem.

Sondaż ogólnokrajowy: Harris wygrywa wśród kobiet

Według najnowszego sondażu ogólnokrajowego ABC News/Ipsos kandydat Republikanów traci do Demokratki Kamali Harris wśród wyborczyń 14 punktów procentowych. Wynik ten znacznie przewyższa sześciopunktową przewagę Trumpa wśród mężczyzn.

CNN stwierdziła, że na początku kampanii wyborczej, kiedy kontrkandydatem był Biden, Trump oczekiwał, że uda mu się pozyskać głosy kobiet, próbując trafić do nich z postulatami, dotyczącymi przede wszystkim gospodarki, ochrony przed przemocą oraz zakazu udziału transseksualnych kobiet w rywalizacji w sportach kobiecych.

Wpływ Kamali Harris na wyborców

Wyścig o wyborczynie uległ radykalnej zmianie, kiedy kandydatką Demokratów została Harris, co stanowiło ogromny impuls dla Amerykanek.

Zmiana strategii Trumpa: Skupienie na młodych mężczyznach

Zdaniem stacji Trump nie znalazł wówczas nowej strategii, ale za to zdwoił działanie bezpośrednio zwracając się do młodych mężczyzn, występując w prawicowych programach w internecie, skierowanych właśnie do takich odbiorców. Jednocześnie unikał udziału w podcastach, rozmowach na YouTubie i programach telewizyjnych, gdzie przeważa żeńska widownia.

Kwestia kobiet kluczowa dla kampanii Trumpa

"Jeśli trzecia próba Trumpa udziału w wyścigu o Biały Dom okaże się nieudana, to jego podejście do pozyskiwania głosów kobiet – których populacja w Ameryce przewyższa mężczyzn i są one bardziej wiarygodnymi wyborcami – może być jedną z decydujących kwestii w jego kampanii" – skonstatowała CNN.(PAP)

