Harris zyskuje przewagę nad Trumpem w Iowa

Według opublikowanego w sobotę badania Harris wygrywa w rolniczym stanie z Trumpem stosunkiem 47 do 44 proc. To znacząca zmiana względem ostatniego analogicznego sondażu z września, gdy to Trump wygrywał 47 do 43 proc.

Jak komentuje "Des Moines Register", zwycięstwo Harris w Iowa byłoby "szokującym wydarzeniem po tym, jak Iowa skręciła agresywnie w prawo w ostatnich wyborach". Gazeta dodaje, że głównym czynnikiem sprzyjającym urzędującej wiceprezydent USA jest poparcie niezależnych politycznie kobiet, wśród których Harris prowadzi różnicą 28 punktów procentowych.

Kluczowy sondaż Ann Selzer wskazuje na liderstwo Harris

Sondaż Ann Selzer w Iowa uważany jest tradycyjnie za jeden z ważnych wskaźników trendów przed wyborami. W 2020 r. sondaż pomylił się o 2 punkty na niekorzyść Trumpa, lecz sugerował bardziej wyrównany wynik, niż podawała to większość innych sondaży.

"Trudno powiedzieć, by ktokolwiek to przewidywał. Ona (Harris) wyraźnie wyskoczyła na pozycję lidera" - stwierdziła szefowa sondażowni J.Ann Selzer.

Iowa: Stan o zmiennych preferencjach wyborczych

Iowa - rolniczy stan zamieszkany w 85 proc. przez białych mieszkańców - do niedawna był uważany za jeden z "wahających się" stanów Środkowego Zachodu. Dwukrotnie ze znaczącą przewagą wygrywał tam Barack Obama. Jednak w kolejnych wyborach, prezydenckich i parlamentarnych, elektorat stanu zwrócił się zdecydowanie ku prawicy. W 2016 i 2020 r. Trump wygrał tam różnicą odpowiednio 10 i 8 punktów procentowych.

Różne wyniki sondaży w Iowa przed wyborami

Inny opublikowany w sobotę sondaż z Iowa przeprowadzony przez Emerson College wskazywał na podobnie znaczną wygraną Trumpa, 53-43 proc. To samo badanie w przeddzień wyborów w 2020 r. pokazywało tylko dwupunktową przewagę Trumpa nad Bidenem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)