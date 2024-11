Niskie koszty życia i rosnące dochody. Oto 10 najbardziej przyjaznych do życia miast w USA

Jeśli szukasz przyjaznego do życia miasta o niższych kosztach utrzymania, które oferuje solidną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i mnóstwo możliwości rekreacyjnych, to omijaj Nowy Jork lub Los Angeles, gdzie nigdy nie będziesz się nudzić, ale życie jest często niebotycznie drogie. A gdzie znajdziesz to czego szukasz?