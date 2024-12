Amunicja w automatach

Gazeta poinformowała, że pod koniec 2023 r. firma American Rounds z Teksasu wprowadziła do sklepu spożywczego w Pell City w Alabamie automat, w którym można kupić amunicję do różnego rodzaju broni.

Kilka miesięcy później American Rounds miało już ponad 200 zamówień i do końca 2025 roku chce rozmieścić automaty z amunicją we wszystkich 50 stanach Ameryki - dowiedział się "Washington Post".

Automaty z amunicją, w przeciwieństwie do tych, w których można kupić słodycze, nie mają witryny, ale duży ekran dotykowy. Każde z urządzeń jest wyposażone w system identyfikacji stosowany na lotniskach. By dokonać zakupu, klient musi mieć skończone 21 lat.

Eksperci biją na alarm

Eksperci, którzy badają związki między dostępem do broni palnej i liczbą samobójstw, biją na alarm. Według nich urządzenia American Rounds mogą popchnąć klientów sklepów spożywczych do podjęcia tragicznej w skutkach decyzji. "Akty samobójcze, wbrew opinii ogółu, nie są na ogół planowane; najczęściej to wynik kompulsywnej decyzji" - powiedział Paul Nestadt, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych z Uniwersytetu Medycznego Johnsa Hopkinsa. Porównał to do napisów na mostach "nie skacz, poproś o pomoc", które - jak zaznaczył - są nieskuteczne.

Firma American Rounds broni się przed tymi oskarżeniami. Zapewniła, że jest świadoma zagrożenia związanego ze sprzedażą amunicji. Wyjaśniono, że właśnie dlatego podjęto współpracę z organizacją Walk the Talk America, która wspiera dostęp do broni, gwarantowany przez drugą poprawkę do konsytuacji USA, a jednocześnie oferuje pomoc ludziom w kryzysie. Na ekranach automatów jest wyświetlany numer telefonu krajowej linii pomocy.

"Zwiększenie dostępności do amunicji to zarazem mniej czasu, aby impuls przeszedł" - zwrócił uwagę prof. Nestadt. Podkreślił, że bardziej swobodny dostęp do broni i amunicji wiąże się z większą liczbą samobójstw. "Badaliśmy to przez dekady" - zaznaczył naukowiec.

Dyrektor wykonawczy American Rounds Grant Magers nie zgadza się z tą opinią. "Ludzie nadal mają wypadki samochodowe i przechodzą przez tragedie, ale podejmują działania, by temu przeciwdziałać. Nie mówią sobie +OK, po prostu przestaniemy jeździć samochodami+" - powiedział Magers.(PAP)