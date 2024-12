Przyjacielski ogień — amerykański myśliwiec F/A-18 zestrzelony przez sojuszniczy okręt

Reklama

Jak informują amerykańskie media, w niedzielę 22 grudnia 2024 roku w godzinach porannych dojść miało do niebezpiecznego incydentu na Morzu Czerwonym. Startujący z lotniskowca USS Harry S. Truman (CVN 75) dwuosobowy myśliwiec F/A-18F Super Hornet został zestrzelony przez amerykański okręt U.S. Navy, krążownik typu Ticonderoga USS Gettysburg (CG-64).

Amerykański okręt uznał sojuszniczy samolot za przeciwnika i przy pomocy pocisków przeciwlotniczych skutecznie poraził on myśliwiec z lotniskowca, którego sam osłania. Choć kosztująca kilkadziesiąt milionów dolarów maszyna została stracona, to na szczęście żaden z pilotów nie stracił życia w wyniku tej fatalnej pomyłki. Obaj się katapultowali, a jeden z nich ma niewielkie obrażenia.

/> />

Amerykańska agencja Reuters donosi, że wszczęte zostało już dochodzenia, mające na celu wyjaśnienie incydentu. Na chwilę obecną nie wiadomo dalszego systemu swój-obcy (IFF, Identification Friend or Foe) nie zadziałały i myśliwiec został zamierzony i zestrzelony.

Amerykańska grupa lotniskowcowa na Morzu Czerwonym

Co amerykańscy piloci i okręty robiły w tamtym rejonie? Działania prowadzone przez U.S. Navy oraz nadzorowane przez dowództwo sił USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM — U.S. Central Command), mają na celu przeciwdziałanie ostrzałowi statków w rejonie Morza Czerwonego przez Bojowników Huti.

/> />

14 grudnia 2024 roku Grupa Uderzeniowa Lotniskowca USS Harry S. Truman (HSTCSG) wpłynęła na obszar odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (USCENTCOM). W skład grupy, oprócz lotniskowca USS Harry S. Truman (CVN 75) oraz znajdującego się na nim pierwszego Skrzydła Lotniczego Lotniskowca (CVW 1), wchodzi kilka okrętów.

Na eskortujący okręt lotniczy 28. dywizjon niszczycieli (DESRON 28) składają się dwa niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke (USS Stout [DDG 55] i USS Jason Dunham [DDG 109]) oraz krążownik rakietowy USS Gettysburg (CG 64) typu Ticonderoga.

/> />

To właśnie ten ostatni miał dokonać nieszczęśliwego zestrzelenia. Myśliwiec F/A-18F Super Hornet pochodzić miał z „Red Rippers”, czyli 11. eskadry myśliwców uderzeniowych (VFA 11) z bazy lotniczej marynarki wojennej Oceana w stanie Wirginia. Jest to pewna ironia losu, ponieważ nazwa okrętu nawiązuje do bitwy pod Gettysburgiem, czyli najbardziej krwawej potyczki wojny secesyjnej. Mówiąc najprościej — amerykański okręt nazwany na część najbardziej krwawej bitwy amerykańsko-amerykańskiej, dokonał zestrzelenia amerykańskiej maszyny.

Samoloty i okręty U.S. Navy

Kręgosłup amerykańskiej Marynarki Wojennej tworzy jedenaście lotniskowców, które tworzą dziewięć lotniskowcowych grup uderzeniowych (CSG – Carrier Strike Group). To dziesięć lotniskowców typu Nimitz (najstarszy, USS Nimitz wszedł do służby niemal 50 lat temu, a najmłodszy USS George H.W. Bush jest jeszcze nastolatkiem) oraz jednego typu Gerald R. Ford — USS Gerald R. Ford (CVN-78). Niedługo do służby wejść powinien drugi lotniskowiec typu Gerald R. Ford — USS John F. Kennedy (CVN-79).

/> />

O sile lotniskowcowych grup uderzeniowych świadczy głównie skrzydło lotnicze. Ta w przypadku USS Hary S. Truman składa się z czterech eskadr myśliwsko-uderzeniowych (VFA) wyposażonych w samoloty F/A-18E/F Super Hornet, eskadry wczesnego ostrzegania z E-2D Hawkeye, eskadry ataku elektronicznego z samolotami EA-18G Growler (bazujących na F/A-18 Super Hornet), eskadry wsparcia logistycznego floty z samolotami C-2A Geyhound oraz dwóch eskadrach wyposażonych w śmigłowce MH-60.

/> />

Jeśli zaś chodzi o eskortę, to w jej skład wchodzą zwykle krążowniki typu Ticeonderoga oraz niszczyciele typu Arleigh Burke. To właśnie krążowniki typu Ticeonderoga są zwykle centrum dowodzenia obroną przeciwlotniczą grupy uderzeniowej. Posiadają one aż 122 komory pionowych wyrzutni Mk 41, co pozwala im przenosić całą paletę zaawansowanej broni przeciwlotniczej.

/> />

Samolot, który zestrzelono to F-A/18F Super Hornet, czyli dwumiejscowy myśliwiec, który pełni dziś w U.S. Navy rolę obrońcy floty. To najpowszechniejszy samolot w U.S. Navy. Realizuje zadania związane z walką powietrzną, atakiem celów naziemnych czy nawet tankowaniem innych maszyn. Maszyny zaczęły wchodzić do służby na początku tego wieku. Obecnie są one powoli zastępowane przez nowszy F-35C, czyli wariant samolotu F-35 przeznaczony do operowania z lotniskowców (co umożliwiać ma m.in. większa powierzchnia skrzydeł).