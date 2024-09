US Army pokazuje ciężki sprzęt w Powidzu

Reklama

W środę, 11 września 2024 roku służba prasowa US Army poinformowała o wizycie przedstawicieli amerykańskiego Kongresu oraz ambasady w Polsce w bazie APS-2 (Army Prepositioned Stock) w Powidzu. Wizyta miała mieć miejsce już kilka dni wcześniej, bo 5 września. Celem wizyty była ocena postępów w budowaniu amerykańskich zdolności w APS-2 w Powidzu. Delegacji przewodniczył dowódca 405. Brygady Wsparcia Polowego Armii (405th Army Field Support Brigade), pułkownik Ernest Lane.

/> />

Reklama

US Army przekazała w komunikacie, że magazyny APS-2 w Powidzu składowany jest sprzęt dla brygady pancernej, czyli m.in. kilkadziesiąt czołgów M1A2 Abrams, niemal 200 opancerzonych pojazdów bojowych i wiele innych. Dzięki wizycie możemy przyjrzeć się zdjęciom z wnętrza magazynów w Powidzu.

Pancerna pięść US Army już jest w Polsce

Magazyny w Powidzu zaczęto zapełniać niedawno. Na początku lipca służba prasowa 405. Brygady Wsparcia Polowego poinformowała, że rozpoczął się przerzut amerykańskiego sprzętu do Polski. To właśnie ta brygada odpowiada za obsługę amerykańskich magazynów w Europie. Sprzęt do Polski trafia ze składnicy w Mannheim w zachodniej części Niemiec.

W pierwszym lipcowym transporcie do Polski trafiła kompania najnowszych amerykańskich czołgów M1A2SEPv3, czyli 14 wozów wraz z jednym wozem zabezpieczenia technicznego M88A2. Miesiąc później, 11 sierpnia 2024 roku, służba prasowa 405. Brygady Wsparcia Polowego poinformowała, że do magazynów systemu APS-2 w Powidzu trafiło już ponad 80 czołgów.

/> />

Biorą pod uwagę, że docelowo sprowadzone ma zostać ok. 85 czołgów M1A2 Abrams, można uznać, że już w sierpniu udało się przetransportować ciężki sprzęt dla całej brygady pancernej US Army. Oprócz czołgów M1A2SEPv3 Abrams, w magazynach przygotowano miejsce dla bojowych wozów piechoty M2A4 Bradley (ok. 190), armatohaubic samobieżnych M109A7 (ok. 35), mostów szturmowych M1110, czołgów saperskich M1150 i masy innego sprzętu wojskowego (np. samochody opancerzone JLTV czy transportery opancerzone rodziny AMPV).

Dlaczego Amerykanie sprowadzili do Polski ciężki sprzęt? US Army robi to w wielu miejscach świata

Sprowadzenie do Polski ciężkiego sprzętu to dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że Amerykanie są zdolni do szybkiego wsparcia Wojska Polskiego w razie konfliktu zbrojnego. Normalnie przetransportowanie brygady pancernej zajmuje 45-60 dni (najbardziej czasochłonne jest przemieszczenie ciężkiego sprzętu). Dzięki magazynom w Powidzu amerykańska brygada pancerna będzie zdolna do walki już w ciągu kilku dni.

Amerykanie posiadają lącznie siedem składnic sprzętu wojskowego. APS-1 to system magazynów na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. APS-2 to system obejmujący składy w Europie. Powidz jest elementem APS-2. APS-3 rozmieszczony jest na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim oraz w okrętach transportowych na Pacyfiku. Magazyny APS-4 rozmieszczone są we wschodniej Azji — w Japonii oraz Korei Południowej.

/> />

APS-5 znajdują się na Bliskim Wschodzie — w bogatych w ropę Kuwejcie oraz Katarze. Z kolei APS-6 obejmuje składy w Charleston w Karolinie Południowej i w zatoce Guantanamo na Kubie. Ostatni system — APS-7, obejmuje zapasy zgromadzone we Włoszech. Decyzję o budowie APS-2 w Europie podjęto stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. Wtedy też rozpoczęło się magazynowanie.

Wielkie magazyny APS-2 w Powidzu

W Powidzu znajduje się 33 Baza Lotnictwa Transportowego. Z tego powodu (oraz z uwagi na dobre położenie bazy) amerykanie postanowili rozbudować tutaj swoje zdolności. Już teraz w 33 BLT stacjonuje US Army wraz z m.in. śmigłowcami AH-64 Apache czy UH-60 Black Hawk. Jeśli zaś chodzi o same magazyny, to te mają być jednymi z największych magazynów US Army w Europie.

Na miejscu znajdziemy pięć magazynów na pojazdy z urządzeniami zapewniającymi obniżoną wilgotność. Każdy taki magazyn ma wymiary 60×200 m, co daje łącznie 60000 m2 powierzchni. Obok znajduje się plac zbiórki pojazdów o powierzchni 22550 m2. Znajduje się on bezpośrednio przy bocznicy kolejowej, co umożliwia szybki transport czołgów i bojowych wozów piechoty.

/> />

Na terenie kompleksu znajdziemy także warsztaty remontowe pojazdów o powierzchni 8600 m2 z 20 stanowiskami naprawczymi. Mówimy także o magazynie operacyjnym (5570 m2), składzie amunicji (5400 m2), dwóch garażach (1650 m2), obiekcie z platformą do mycia pojazdów i testowania hamulców (1350 m2), obiekcie administracyjnym czy magazynie olejów, paliw, smarów i materiałów niebezpiecznych.

Amerykańskie inwestycje w Polsce

Nie są to jednak jedyne amerykańskie inwestycje w Polsce. W 2020 roku podpisana została polsko-amerykańska umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Umowa przewiduje łącznie 114 projektów infrastrukturalnych w 11 lokalizacjach.

/> />

Do tych projektów możemy zaliczyć także inne inwestycje zlokalizowane w Powidzu. Chodzi m.in. o mobilny system bazy lotniczej (Deployable Airbase Systems, DABS), składach paliwa (Bulk Fuel Storage, BFS) czy składy środków bojowych (Munition Storage Area, MSA).

Budowa składu środków bojowych MSA została zainicjowana 2 czerwca 2022 roku i powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. W jej ramach powstaje 56 magazynów środków bojowych krytych ziemią typu ECM (Earth Covered Magazines). Polska będzie korzystać z pięciu takich magazynów, a pozostałe będą przeznaczone do użytku przez Amerykanów.