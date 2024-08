Dlaczego V-280 musi zastąpić śmigłowce Black Hawk?

Armia Stanów Zjednoczonych używa śmigłowców UH-60 Black Hawk od końca lat 70. Dziś jest on głównym śmigłowcem transportowym U.S. Army i wchodzi w skład „Big Five” (razem z czołgiem M1 Abrams, śmigłowcem AH-64 Apache, bojowym wozem piechoty M1 Bradey i systemem obrony przeciwlotniczej MIM-104 Patriot). Jego różne wersje są obecnie ważnym elementem w U.S. Navy (Sea Hawk), U.S. Air Force (Pave Hawk) i Coast Guard (Jay Hawk).

Okazuje się jednak, że dni tego kultowego śmigłowca w amerykańskiej armii są już policzone. Intensywne użycie śmigłowców podczas wojen na Bliskim Wschodzie przyczyniło się do wyczerpania resursów i ujawniło słabe strony Black Hawka. Oficerowie U.S. Army zdali sobie sprawę, że śmigłowce te przestają nadawać się na współczesne pole walki.

W 2009 roku ujawniono program Future Vertical Lift (FVL), w ramach którego Amerykanie zamierzają pozyskać śmigłowce nowej generacji. Program podzielono na kilka kategorii wagowych. W ramach JMR (Joint Multi-Role)-Light opracować miano następcę OH-58 Kiowa (śmigłowiec rozpoznawczy). JMR-Medium ma wyłonić następcę dla UH-60 Black Hawk, UH-1Y Venom, a także jest szansa, że zastąpi AH-1Z Viper czy AH-64 Apache.

W ramach FVL opracowane miałyby być także dwa cięższe śmigłowce - JMR-Heavy (następca ciężkich śmigłowców transportowych CH-47 Chinook i CH-53K King Stallion) oraz JMR-Ultra, który doprowadziłby do powstania superciężkich śmigłowców o udźwigu porównywalnym do samolotów C-130J-30 Super Hercules.

Jakiego śmigłowca chce U.S. Army?

U.S. Army zaczęło od zastąpienia śmigłowców rozpoznawczych i średnich. W ramach FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) powstać miał lekki następca OH-58 Kiowa. Program jednak anulowano w lutym 2024 roku. Drugim programem jest FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft), którego celem było opracowanie następcy śmigłowców UH-60 Black Hawk.

Jakiego śmigłowca oczekuje U.S. Army? Wymagania były bardzo wyśrubowane. Nowy wiropłat miał wziąć na pokład 10-12 żołnierzy lub ładunek o masie 1587-1814 kg w ładowni, a także od 2722 kg do 3629 kg na zewnętrznym haku. Pożądaną prędkością przelotową jest aż 518 km/h. Zasięg bojowy nowego śmigłowce wynosi 555 km, a zasięg do przebazowania to 4518 km.

Takich wymagań nie spełniał żaden służący już śmigłowiec. Dla porównania UH-60M mogą zabrać 11 żołnierzy, 1450 kg ładunku w ładowni lub 4100 kg na zewnętrznym haku. Ich prędkość przelotowa to jedynie 282 km/h. Zasięg bojowy wynosi 590 km, a zasięg do przebazowania 2221 km (ze zbiornikami zewnętrznymi).

Armia zdecydowała. V-280 Valor lepszy od SB-1 Defiant

W ramach programu FLRAA Amerykanie wyróżnili dwóch poważnych kandydatów do zastąpienia Black Hawka. Był to tiltrotor V-280 Valor (od Bell Taxtron) oraz SB-1 Defiant/Defiant X (od konsorcjum Sikorsky-Boeing). 5 grudnia 2023 roku amerykańska spółka Bell Textron poinformowała, że to ich śmigłowiec (zmiennopłat V-280) został wybrany przez U.S. Army w programie FLRAA.

Spółka Bell otrzymała 232 mln dol. na opracowanie finalnego projektu maszyny. Cała faza wstępna kosztować ma amerykańskiego podatnika 1,3 mld dol, a na rozwój inżynieryjno-przemysłowy i fazę produkcji małoseryjnej przewidziano 7 mld dol. Jest jednak o co się bić, bo potencjalnie można mówić o zamówieniu kilku tys. śmigłowców tego typu na potrzeby samych tylko Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Jaki jest V-280 Valor?

Co wiemy o nowym śmigłowcu? Płatowiec śmigłowca ujawniono w 2015 roku, a prototyp (o nr N280BH) odlatano 18 grudnia 2017 roku. Śmigłowiec napędzają dwa potężne silniki turbowałowe o General Electric T64-GE-419 o mocy 4750 KM (3540 kW) każdy. W przeciwieństwie do V-22 Osprey nie będzie posiadał tylnej rampy, a duże przesuwane drzwi boczne o szerokości 1,8 m. Motylkowe ustrzelenie nadają mu futurystycznego wyglądu.

Jakie będą jego możliwości? Załoga będzie liczyć 4 osoby (w UH-60M są to 2 osoby), a na pokład weźmie 14 żołnierzy. Mierzyć ma 15,3 m długości i 24,9 m szerokości oraz 7 m wysokości. Przy masie własnej 8200 kg ma dysponować maksymalną masą startową na poziomie 14 000 kg (dla UH-60 to kolejno 5675 kg i 9980 kg). V-280 swoją nazwę zawdzięcza swojej prędkości przelotowej, która wynosi aż 280 węzłów (520 km/h). W przypadku Black Hawka to zaledwie 152 węzły (282 km/h).

W trakcie testów nowy śmigłowiec osiągnął prędkość wynoszącą 565 km/h. Większa jest nie tylko prędkość, ale również zasięg tych maszyn. Śmigłowiec V-280 Valor ma zasięg bojowy wynoszący 930-1480 km (UH-60M ma 590 km zasięgu bojowego) oraz zasięg do przebazowania aż 3900 km (w przypadku Black Hawka to 2221 km).

Amerykańska armia w sierpniu 2024 roku zdecydowała się na zakup sześciu prototypów, które posłużą do dalszych testów śmigłowca. W 2028 roku planowane jest uruchomienie produkcji niskoseryjnej, a wstępna gotowość bojowa miałaby zostać osiągnięta w 2030 roku. Czy nowy śmigłowiec jest przyszłością lotnictwa? Odpowiedź na to pytanie poznamy prawdopodobnie w najbliższych latach.