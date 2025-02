UE i USA grozi wybuch "niszczycielskiej wojny handlowej". Włoski minister: Globalizacja się skończyła

Donald Trump podpisał w niedzielę rozporządzenie nakładające wysokie cła na import towarów z Kanady, Meksyku i Chin. W komentarzu do tej decyzji włoski minister do spraw firm i Made in Italy Adolfo Urso powiedział, że UE musi uniknąć "niszczycielskiej wojny handlowej" z USA.