Natychmiastowe negocjacje z prezydentem Rosji

"Trump ogłosił natychmiastowe negocjacje z prezydentem Rosji i namawiał przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby porzucił nadzieję na odzyskanie wszystkich ziem zajętych przez agresora" - napisał portal.

Przypomniał, że to minister obrony USA Pete Hegseth jako pierwszy zaprezentował nowe stanowisko Waszyngtonu wobec Ukrainy, mówiąc swoim odpowiednikom zgromadzonym w stolicy Belgii, że "Zełenski nie ma szans na osiągnięcie celu, jakim jest wyrzucenie sił rosyjskich z Krymu i ze wschodu kraju oraz przywrócenie (terytorium) Ukrainy do granic sprzed 2014 roku".

"Niedługo potem Trump zgasił ostatnie nadzieje na to, że uda się uniknąć nowej rzeczywistości, ogłaszając swoją rozmowę z Putinem" - podkreślił "Politico".

Trump poinformował w środę, że rozmawiał z Putinem m.in. o wojnie na Ukrainie. Według jego relacji obaj przywódcy zgodzili się, że chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych.

"Zełenski, robiąc dobrą minę do złej gry, podsumował w mediach społecznościowych swoją rozmowę z Trumpem (którą odbył później tego samego dnia) jako +znaczącą+" - zauważył portal.

W komentarzu do rozmowy Politico zwróciło również uwagę na "praktycznie nieistniejące relacje nowej administracji USA z Unią Europejską". Portal przywołał słowa szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, która zaznaczyła, że "UE musi odgrywać centralną rolę w każdych negocjacjach".

"Czarny dzień w historii Europy"

Europejskie państwa wspierające Ukrainę zareagowały szokiem i oburzeniem na rozmowę prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem; Marko Mihkelson z estońskiego parlamentu nazwał środę "czarnym dniem w historii Europy" - przekazał w czwartek portal Politico.

"Nie przebierajmy w słowach na temat tego, co to oznacza: kapitulacja interesów Ukrainy i naszych, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji" - ocenił amerykański senator Adam Schiff, cytowany przez Politico. "Prezydent Trump zadzwonił do naszego wroga, zanim zadzwonił do naszego sojusznika" - podkreślił deputowany.

Trump powiedział w środę, że rosyjski przywódca Władimir Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyrazili pragnienie pokoju w rozmowach telefonicznych z nim. Nakazał najwyższym rangą urzędnikom USA rozpoczęcie rozmów w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Administracja USA podała w wątpliwość możliwość odzyskania przez Ukrainę terytoriów okupowanych przez Rosję.

"Niezależność i integralność terytorialna Ukrainy (to sprawy, które) nie podlegają dyskusji w chwili rozpoczęcia rozmów pokojowych" - podkreśliła z kolei Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji. "Naszym priorytetem musi być teraz wzmocnienie Ukrainy i zapewnienie jej solidnych gwarancji bezpieczeństwa" - zadeklarowała.

Jej rodak, przewodniczący komisji spraw zagranicznych estońskiego parlamentu Marko Mihkelson, zauważył, że rozmowa Trumpa z Putinem "może przejść do historii jako czarny dzień Europy". Wezwał jednocześnie przywódców w Europie do "wzięcia własnego losu w swoje ręce".

Także były brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly skrytykował strategię negocjacyjną Trumpa, mówiąc, że "rozpoczęcie negocjacji od ustalenia, z czego jedna ze stron powinna zrezygnować, nie jest dobrym posunięciem".

Politico przywołało też słowa premiera Polski Donalda Tuska, który zaapelował o "sprawiedliwy pokój" oraz o zajęcie przez Ukrainę i Europę miejsca przy stole negocjacyjnym.

Portal zauważył, że "bardziej pozytywnie" rozmowę ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. "Przez trzy lata żyliśmy w cieniu wojny i przez trzy lata mieliśmy nadzieję, że wojna się skończy. Dzisiaj, dzięki rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, zrobiliśmy duży krok w stronę spełnienia tej nadziei" - napisał polityk w mediach społecznościowych. (PAP)

BBC: Sama rozmowa z Trumpem to dyplomatyczny sukces Putina

Dla przywódcy Rosji Władimira Putina dyplomatycznym sukcesem jest już sama rozmowa telefoniczna, jaką odbył z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie - ocenia w czwartek BBC.

"Zmiana (na urzędzie) prezydenta USA przyniosła zmianę stylu, języka i zupełnie inne podejście Waszyngtonu do Moskwy" - napisał moskiewski korespondent BBC Steve Rosenberg. Podkreślił, że jeszcze trzy lata temu rosyjski przywódca był w dyplomacji "izolowany (...), a (jego) decyzja o rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę na pełną skalę uczyniła się z niego w pariasa" polityki międzynarodowej.

Rosenberg przypomniał, że na Rosję nałożono dużą liczbę międzynarodowych sankcji, a Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Przywołał też słowa poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena, który nazwał Putina "morderczym dyktatorem" i "bandytą".

W opinii korespondenta BBC nie można wykluczyć, że Trump przyjmie zaproszenie Putina i odwiedzi go w Moskwie, bo sam powiedział, że chce "blisko współpracować" z rosyjskim przywódcą, by zakończyć wojnę na Ukrainie.

Poważna zmiana w stosunkach Moskwy i Waszyngtonu

"Jeśli ta wizyta dojdzie do skutku, będzie to oznaczać poważną zmianę w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Prezydent USA nie odwiedził Rosji od ponad dekady" - zauwazył Rosenberg. Przypomniał zarazem, że od rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. nie było żadnych rozmów telefonicznych przywódców USA i Rosji.

W jego opinii "pod wieloma względami Putin dostał już to, czego chciał - szansę na bezpośrednie negocjacje z USA w sprawie Ukrainy, być może ponad głowami Kijowa i Europy". Rozmowa telefoniczna z Trumpem daje rosyjskiemu przywódcy także "możliwość postawienia się na szczycie polityki międzynarodowej" - dodał Rosenberg.

Autor komentarza podkreśla, że nic nie wiadomo na razie o warunkach przynajmniej zawieszenia broni na ukraińskim froncie, ale - jak podkreśla - przedstawiciele Kremla "za każdym razem odwołują się do tak zwanej propozycji pokojowej Putina z czerwca 2024 r., która brzmi bardziej jak ultimatum". Rosenberg przypomniał, że zgodnie z tym planem Rosja miałaby zatrzymać wszystkie okupowane tereny Ukrainy, zachodnie sankcje nałożone na Moskwę miałyby zostać zniesione, a Ukraina nie mogłaby zostać członkiem NATO.

BBC cytuje jedną z rosyjskich gazet, która na początku tygodnia napisała, że "Rosja jest gotowa do rozmów, ale na swoich warunkach".

"Le Monde": Donald Trump "rozbija wspólny front" krajów zachodnich

Francuski dziennik "Le Monde" wybija w czwartek, że prezydent USA Donald Trump "rozbija wspólny front" krajów zachodnich, który istniał od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, a także zrywa z zasadą "nic o Ukrainie bez Ukrainy", której przestrzegał jego poprzednik Joe Biden.

"Nowy amerykański prezydent nie przewiduje najmniejszego miejsca dla krajów europejskich w negocjacjach" z Rosją" - podkreśla "Le Monde". Za najpoważniejsze uważa zaś "zerwanie z główną zasadą administracji Joe Bidena, czyli +nic o Ukrainie bez Ukrainy+".

Jak dodaje, Biden "nie chciał porozumienia za plecami ofiary (agresji), ale nie zgadzał się na publiczne mówienie o realistycznym końcu konfliktu, przez co tworzył wrażenie wojny bez końca". Trump z kolei "brutalnie odrzuca to zbiorowe podejście, wrogie wobec agresora", ryzykując, "że zastąpi je dyktatem po rosyjsku albo parodią (w postaci) tymczasowego zawieszenia broni".

"Le Monde" zwraca uwagę na stanowisko zaprezentowane w środę przez nowego szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, który uznał powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 r. za nierealistyczny i wykluczył wysłanie wojsk USA na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. "Administracja Bidena podzielała te dwa punkty. Ogromna różnica polega na tym, że (teraz) są one ogłaszane na początku negocjacji. Stany Zjednoczone z miejsca pozbawiają się nawet najmniejszego atutu, mówiąc, czego nie będzie, i nie otrzymując w zamian ustępstw od rosyjskiego agresora" - podkreśla dziennik.

Były premier Szwecji: Nawet Chamberlain nie posunął się w 1938 r. tak daleko w swoich ustępstwach wobec Hitlera

Nawet premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain nie posunął się w 1938 r. tak daleko w swoich ustępstwach wobec Hitlera, jak Donald Trump w stosunku do Putina – napisał w środę na portalu X były premier i szef MSZ Szwecji Carl Bildt.

"Z pewnością innowacyjnym podejściem do negocjacji jest pójście na bardzo duże ustępstwa jeszcze przed ich rozpoczęciem" – napisał Bildt, obecnie współprzewodniczący think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR).

"Nawet Chamberlain nie posunął się tak daleko w 1938 roku. Monachium i tak skończyło się bardzo źle" – dodał były polityk, nawiązując do brytyjskiej polityki ustępstw (appeasementu) w stosunku do Adolfa Hitlera w latach 30. XX wieku, której symbolem stała się konferencja monachijska.

W środę prezydent USA Donald Trump rozmawiał przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie.

Według Donalda Trumpa wstąpienie Ukrainy do NATO jest "nierealne". Amerykański prezydent wyraził też pogląd, że jest mało prawdopodobne, aby Kijów odzyskał wszystkie swoje ziemie okupowane przez Rosję.

Bildt sprawował funkcję premiera Szwecji w latach 1991-94. Później, w okresie 2006-14, stał na czele szwedzkiej dyplomacji. (PAP)