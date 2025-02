Zatrzymanie, ekstradycje i niespodziewane zwroty akcji – burzliwa saga Aleksandra Winnika

Winnik został aresztowany w Grecji w 2017 roku na wniosek Stanów Zjednoczonych. Przy tym już wtedy ciążyły na nim rosyjskie zarzuty cyberprzestępstw na kwotę 750 milionów rubli. Rosyjski sąd wydał na niego nakaz aresztowania w 2018 roku. Z kolei amerykańskie władze oskarżyły Aleksandra Winnika o udział w praniu od 4 do 9 miliardów dolarów poprzez kontrolowaną przez niego giełdę kryptowalut BTC-e. Giełda ta została zamknięta w 2017 r. Śledczy powiązali go również z głośnym włamaniem na japońską giełdę Mt.Gox. Po ekstradycji do Francji w 2020 roku został skazany na pięć lat więzienia za oszustwa i pranie pieniędzy, a następnie w 2022 roku przewieziono go do USA, gdzie częściowo przyznał się do winy w maju 2024 r.. 12 lutego 2025 r. Winnik został niespodziewanie wymieniony na amerykańskiego nauczyciela Marka Fogela, skazanego w Rosji na 14 lat więzienia za przemyt narkotyków.

Ekspert od kryptowalut – cenny zasób w dobie sankcji

Choć w Rosji wciąż ciążą na nim zarzuty cyberprzestępstw, Winnik to skarbnica wiedzy o cyfrowych finansach. Jako współzałożyciel giełdy BTC-e posiada unikalne kompetencje w zakresie kryptowalut i technologii blockchain. Jego wiedza może stać się narzędziem w walce z zachodnimi sankcjami poprzez budowanie systemów płatniczych opartych na cyfrowych walutach. Ponadto, Winnik może wspierać rozwój technologii DeFi i fintech, wzmacniając rosyjski sektor cyfrowych finansów. Innymi słowy może stać się architektem rosyjskiego rynku kryptowalut. Jego wiedza może być wykorzystana do budowy nowych platform kryptowalutowych lub wsparcia państwowych projektów cyfrowych. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu dużymi transakcjami może przyczynić się do budowy alternatywnych źródeł dochodu dla władz Rosji. Rosja, poszukując w dobie sankcji, może potraktować kryptowaluty jako sposób obchodzenia zachodnich sankcji. To także szansa na rozwój technologii blockchain.

Rosja pokazuje siłę broniąc obywateli przed Zachodem

Powrót Winnika to manifestacja siły Kremla i sukces rosyjskiej dyplomacji. To również sygnał dla opinii publicznej, że Rosja potrafi osiągać cele polityczne mimo „międzynarodowej izolacji”. USA oskarżały Winnika o pranie miliardów dolarów przez kryptogiełdę BTC-e, co Rosja postrzegała jako ingerencję w swoje sprawy. Uwolnienie Winika to wyraźny sygnał, że Moskwa nie zostawia swoich obywateli bez wsparcia. To także pokaz siły w międzynarodowych negocjacjach, budujący wizerunek Rosji jako państwa, które skutecznie broni swoich interesów.