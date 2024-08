Firma wspierana przez rząd, która ma realizować w Wielkiej Brytanii projekt budowy elektrowni jądrową Sizewell C spodziewała się uzyskać finansowanie do końca tego roku. Jednak negocjacje przebiegają powoli, przez co coraz bardziej prawdopodobne jest, że elektrownia nie otrzyma zgody przed 2025 r., dowiedział się Bloomberg od osób zaznajomionych ze sprawą, które poprosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ rozmowy są prywatne.

Reklama

Brytyjscy decydenci uważają energetykę jądrową za kluczowe źródło stabilnej, niskoemisyjnej energii elektrycznej, dlatego nowa elektrownia jądrowa ma kluczowe znaczenie dla rządowych planów ograniczenia emisji i osiągnięcia celów zerowej emisji netto do 2050 r. Jednak, aby osiągnąć cele klimatyczne budowa nowego reaktora musi przyspieszyć.

Obecnie jedyną elektrownią atomową w budowie jest Hinkley Point C, której budowa była wielokrotnie opóźniana, a oczekiwany koszt zakończenia projektu wzrósł do gigantycznych 47,9 mld funtów (61,8 mld dolarów) – podaje Bloomberg

Reklama

Rząd nie traci nadziei

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego i Net Zero powiedział, że rząd jest zaangażowany w Sizewell C i nadal dąży do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przed końcem roku. Tymczasem rzecznik Sizewell C odmówił Bloombergowi komentarza. Deweloper spodziewa się, że dzięki temu, że projekt Sizewell C jest kopią Hinkley, to będzie on znacznie tańszy.

Partia Pracy premiera Keira Starmera wyraziła poparcie dla projektu w swoim manifeście przed wyborami, ale zmiana rządu w lipcu tymczasowo wstrzymała proces. Od tego czasu został on wznowiony.

Potrzebny prywatny kapitał

Trwają negocjacje z prywatnymi inwestorami, w tym Centrica Plc, Emirates Nuclear Energy Corporation, Amber Infrastructure Group Ltd i Schroders Greencoat LLP.

Międzynarodowa firma energetyczna i usługowa Centrica powiedziała, że rozważa zainwestowanie w Sizewell C, co potencjalnie uczyniłoby ją kluczowym partnerem w projekcie kierowanym przez brytyjski rząd.

Kapitał własny jest jedną z kluczowych części struktury finansowania. Banki zaoferowały również pożyczkę w wysokości do 12,5 miliarda funtów, aby pomóc sfinansować elektrownię.