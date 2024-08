W grudniu 2020 r. prezydent Xi Jinping wyznaczył cel - do 2030 r. Chiny maję mieć moc produkcyjną na poziomie co najmniej 1200 gigawatów ze źródeł czystej energii. Cel ten został osiągnięty prawie sześć lat wcześniej niż planowano. W lipcu tego roku po podłączeniu kolejnych instalacji turbin i paneli fotowoltaicznych o mocy 25 gigawatów, całkowitą moc OZE w Chinach wzrosła do 1206 gigawatów, zgodnie z piątkowym oświadczeniem Narodowej Administracji Energetycznej.

Reklama

/> />

Chiny liderem budowy instalacji OZE

Reklama

W ostatnich latach Chiny budowała ogromna liczbę farm wiatrowych i słonecznych, pod tym względem przewyższając wszystkie inne kraje na świecie. Tego lata szybki rozwój instalacji OZE przyczynił się do spadku produkcji energii wytwarzanej z węgla i może oznaczać, że największy truciciel świata osiągnął już szczyt emisji gazów cieplarnianych na długo przed osiągnięciem celu na 2030 rok.

Potrzebne inwestycje w w linie energetyczne i magazyny energii

Mimo tak szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł, energia słoneczna i wiatrowa wygenerowały w tym roku tylko około 14 proc. energii elektrycznej w Chinach. Natomiast zwiększenie tego udziału i dalsze wypieranie paliw kopalnych będzie wymagało jeszcze więcej pracy. Aby sprostać wymaganiom jakie stawia nieregularna produkcja energii z OZE, operatorzy sieci energetycznych inwestują duże środki w linie energetyczne i magazyny energii.