Rada Państwa Chin dała zielone światło budowie nowych reaktorów w lokalizacjach rozsianych po Jiangsu, Shandong, Guangdong, Zhejiang i Guangxi, podał państwowy China Energy News. Całkowita inwestycja we wszystkie 11 jednostek wyniesie co najmniej 220 miliardów juanów (31 miliardów dolarów). Budowa zajmie około pięciu lat, zgodnie z publikacją finansową Jiemian – podał Bloomberg.

Reklama

Największy plac budowy na świcie

Chiny mają więcej reaktorów jądrowych w budowie niż jakikolwiek inny kraj na świecie. W każdym z ostatnich dwóch lat zatwierdziły projekty 10 nowych reaktorów, a w tym roku zatwierdził budowę rekordową liczbę 11 reaktorów.

Reklama

CGN Power, notowana jednostka państwowej spółki China General Nuclear Power Corp., poinformowała w dokumencie giełdowym w Hongkongu, że otrzymała zgody na sześć reaktorów w trzech lokalizacjach. China National Nuclear Corp. (CNNC) poinformowała na WeChat, że otrzymała zgodę na trzy reaktory, podczas gdy State Power Investment Corp. podała, że otrzymała zgodę na dwa bloki energetyczne.

Chińska flota elektrowni jądrowych nadal będzie rosła

W Chinach działa obecnie 56 reaktorów, których łączna moc odpowiada około 5 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną, według China Nuclear Energy Association. Pekin prawdopodobnie będzie zatwierdzał około 10 nowych reaktorów rocznie przez następne trzy do pięciu lat, poinformowała Citic Securities Co. w notatce. Według BloombergNEF, do 2030 r. Chiny prześcigną Francję i USA i będą wiodącym producentem energii atomowej na świecie.

Chińskie reaktory

Nowe projekty obejmują reaktor chłodzony gazem o wysokiej temperaturze w elektrowni Xuwei w Jiangsu, który ma być obsługiwany przez CNNC. Projekt jest znany jako reaktor czwartej generacji, dostarczający zarówno ciepło, jak i energię elektryczną z bardziej zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

CNNC poinformowało również, że otrzymało zgodę na dwa reaktory Hualong One w elektrowni Xuwei, podczas gdy wszystkie sześć reaktorów CGN będzie reaktorami Hualong One. Projekt zdominował nowe projekty w ostatnich latach, ponieważ wykorzystuje niemal wyłącznie komponenty wyprodukowane w Chinach. Blok Hualong One, został opracowywany wspólnie przez CNNC i CGN, w oparciu o trójpętlowe reaktory ACP1000 i ACPR1000, rozwijane przez obie korporacje. Te z kolei wywodzą się z projektu francuskiego reaktora M310.