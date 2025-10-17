Paliwa na stajach benzynowych

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili w piątek uwagę, że ropa na rynkach globalnych w ostatnich dniach notowała „wyraźną przecenę”, a to - ich zdaniem - może budzić u kierowców nadzieję na niższe ceny przy dystrybutorach w Polsce. Zastrzegli, że na to jednak potrzeba „nieco czasu”. Przedstawiciele portalu spodziewają się więc w okresie od 20 do 26 października 2025 r. niewielkich wahań cen paliw.

Ceny benzyny

„Cena benzyny Pb98 będzie oscylować w przedziale od 6,51 do 6,63 zł za litr, natomiast popularniejsza Pb95 utrzyma się w granicach 5,75–5,87 zł za litr” - poinformowali.

Ceny oleju napędowego

Dodali, że olej napędowy (ON) może kosztować od 5,86 do 5,96 zł za litr, co wskazuje na możliwość spadków w porównaniu z wcześniejszymi tygodniami. „Autogaz (LPG) pozostanie relatywnie tani, z prognozowanym zakresem cenowym od 2,54 do 2,61 zł za litr” - ocenili analitycy.

Jak wynika z danych e-petrol.pl, na razie detaliczna cena Pb95 obniżyła się symbolicznie o 1 gr, osiągając poziom 5,84 zł za litr. Olej napędowy potaniał o 4 grosze, do poziomu 5,95 zł za litr. Z kolei LPG zanotowało spadek o 2 grosze, osiągając cenę 2,59 zł za litr. „Choć zmiany są niewielkie, widoczna jest pewna tendencja spadkowa” - podsumowali eksperci.

Portal poinformował, że w okresie od 11 do 17 października 2025 roku, a więc w porównaniu z ostatnim weekendem, benzyna Pb95 podrożała w hurcie „nieznacznie” – z 4503 zł/m sześc. do 4518 zł/m sześc., co oznacza wzrost o 15 zł. Cena benzyny Pb98 praktycznie się nie zmieniła, spadając symbolicznie o 1 zł – z 4935 zł/m sześc. do 4934 zł/m sześc. Z kolei olej napędowy odnotował wyraźny spadek – z 4613 zł/m sześc. do 4523 zł/m sześc., czyli o 90 zł.

„Wskutek przecen z ostatnich dni niemal zrównały się w hurcie ceny benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego” - zauważyli analitycy. Dodali, że taki sam spadek – również o 90 zł – zanotowano w przypadku oleju opałowego, którego cena zmniejszyła się z 3301 zł/m sześc. do 3211 zł/m sześc. W ocenie ekspertów portalu dane te wskazują na stabilizację w segmencie benzyn oraz wyraźną przecenę olejów, co może mieć odzwierciedlenie w dalszych obniżkach cen detalicznych.

Ceny ropy naftowej

Analitycy wskazali, że ropa naftowa w ostatnich dniach systematycznie traci na wartości i jej cena na giełdzie w Londynie zbliża się do poziomu 60 dol. za baryłkę. W piątek przed południem ropa Brent była wyceniana na niecałe 61 dol. „Tak niskich cen na rynku naftowym nie widzieliśmy od początku maja tego roku” - zaznaczyli.

Ich zdaniem argumentów za przeceną dostarczyła w tym tygodniu nowa odsłona amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. „Stany Zjednoczone, w reakcji na zapowiedziane przez Pekin nowe ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich, ogłosiły w ubiegły piątek nałożenie dodatkowych ceł w wysokości 100 proc. na towary z Chin” - przypomnieli. Zdaniem analityków ten ruch budzi obawy o kondycję globalnej gospodarki i tym samym siłę popytu na paliwa w najbliższych miesiącach. „W tej sytuacji mocno na wyobraźnię inwestorów podziałała opublikowana w tym tygodniu aktualizacja prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w której wyraźnie podwyższono przewidywania dotyczące przyszłorocznej nadpodaży surowca – z 3,3 na 4 miliony baryłek dziennie” - stwierdzili analitycy.