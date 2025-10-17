Obowiązek stosowania kasków

Za ustawą głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli m.in. poprawkę, zgodnie z którą obowiązek stosowania kasków przez kierujących do 16. roku życia będzie dotyczył również osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Prawo jazdy dla 17-latków

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym wprowadza szereg zmian, w tym przywrócenie wydawania prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Tzw. młody kierowca (17-latek) nie będzie mógł m.in. przekraczać prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywać przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego. Taki kierowca będzie mógł przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat wyłącznie w towarzystwie dorosłego, doświadczonego pasażera.

Obieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Regulacja rozszerza przepis pozwalający na odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych także poza terenem niezabudowanym.