7-km korek na autostradzie A4

Jak poinformował dyżurny GDDKiA, zator na autostradzie A4 ma we wtorek rano siedem kilometrów. Przyczynami pojawienia się utrudnień są wzmożony ruch w stronę granicy z Niemcami oraz kontrole graniczne przeprowadzane przez stronę niemiecką.

Kierowcy są informowani o utrudnieniach za pomocą komunikatów na tablicach zmiennej treści umieszczonych nad autostradą. Służby nie podały informacje o kolizjach czy wypadkach na tym odcinku drogi. Zapewniły przy tym, że monitorują sytuację.