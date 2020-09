Ford jest jednym z tych producentów, którzy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego też w ofercie tej marki znajdziemy samochody dostawcze, które są w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Sprawdźmy więc, czym charakteryzują się samochody użytkowe Forda.

Szeroki wybór pojazdów

Oferta samochodów dostawczych Ford jest szeroka i różnorodna, dzięki czemu każdy może znaleźć pojazd dopasowany do rodzaju wykonywanych prac. Są to zarówno auta z dużą przestrzenią bagażową, jak i busy dostawcze mogące przewozić ludzi. Flagowym modelem marki jest oczywiście Ford Transit, który zasłużył już sobie na miano kultowego. To samochód, który jest w stanie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo kierowcy oraz przewożonych ładunków. Co ważne, Ford daje swoim klientom sporo możliwości konfiguracji nadwozia pojazdów, dzięki czemu mogą być one maksymalnie efektywne. Przykłady modeli samochodów dostawczych Forda znajdziemy na stronie internetowej https://www.ford.pl/dostawcze.

Zaawansowana interakcja z samochodem

W dzisiejszych czasach samochody dostawcze powinny być wyposażone w nowoczesne technologie usprawniające codzienną pracę. Tak jest w przypadku wszystkich modeli dostępnych w ofercie Forda. Dzięki wyposażeniu ich w FordPass Connect, czyli specjalistyczny modem, kierowcy mogą liczyć na bezproblemowy dostęp do danych pojazdu czy aktualnych informacji drogowych. Modem pełni również funkcję hotspotu wi-fi, dzięki czemu zarówno kierowcy, jak i pasażerowie mogą liczyć na dostęp do Internetu niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Na uwagę zasługuje również system Sync 3, który pozwala na łatwiejsze korzystanie z funkcji pojazdu. To doskonała, niezawodna nawigacja satelitarna, możliwość bezpiecznego odbierania połączeń telefonicznych czy korzystania z multimediów.

Komfort prowadzenia

W przypadku samochodów dostawczych komfort prowadzenia pojazdu ma ogromne znaczenie. Inżynierowie marki Ford doskonale zdają sobie z tego sprawę, dzięki czemu w samochodach tego producenta możemy znaleźć szereg nowoczesnych rozwiązań. Wśród nich wymienić możemy między innymi podgrzewanie przedniej szyby, dzięki któremu kierowca zawsze może liczyć na doskonałą widoczność trasy. Komfort prowadzenia zwiększa również elektronicznie sterowana klimatyzacja, która pozwala podróżować w optymalnej dla nas temperaturze.

Warto także wspomnieć o udoskonaleniu, jakim jest funkcja My Key. Umożliwia ona kierowcy zaprogramowanie i przypisanie do kluczyka stałych parametrów i ograniczeń. Wśród parametrów, które możemy ustawić, znajdują się między innymi maksymalna prędkość, głośność systemu audio, przypomnienie o zapięciu pasów czy zablokowanie możliwości wyłączenia systemów bezpieczeństwa.

Wygodne i przestronne wnętrze

Wnętrza samochodów dostawczych marki Ford są w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagającego kierowcy. Starannie przemyślany układ kabiny sprawia, że kierujący może czuć się komfortowo i wygodnie nawet na bardzo dalekich dystansach. Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów sprawia, że wnętrze prezentuje się elegancko i nie ustępuje niczym samochodom osobowym. W kabinach dostawczych Fordów znajdziemy też wiele przestronnych schowków, gniazdka umożliwiające ładowanie urządzeń elektrycznych oraz uchwyty na napoje, miejsce na laptop lub dokumenty w formacie A4 oraz opcjonalną szufladę pod siedzeniem.

Na uwagę zasługują również profilowane, podgrzewane siedzenia, które zapewniają kręgosłupowi odpowiednie podparcie, dzięki czemu nawet na dalekich trasach nie odczuwamy zmęczenia czy bolesności pleców i karku.

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa

To, co wyróżnia samochody dostawcze Ford, to nowoczesne, zaawansowane technologie, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kierowców w czasie jazdy. Dzięki nim zarówno osoba kierująca pojazdem, jak i przewożone przez nią ładunki są odpowiednio chronione. Wśród technologii, które znajdziemy w pojazdach użytkowych tej marki, wymienić możemy między innymi: Active City Stop, czyli system, który pomaga uniknąć kolizji przy niskich prędkościach, stabilizator toru jazdy czy system wspomagający hamowanie awaryjne. Kierowcom, którym zdarza się poruszać po niełatwym terenie, codzienność znacząco ułatwia system Roll Stability Control, czyli system, który kontroluje stabilność pojazdu i zmniejsza ryzyko jego przewrócenia się.

Na uwagę zasługuje również inteligentny system IPS, którego rolą jest koordynacja wszystkich zastosowanych w samochodach marki Ford technologii bezpieczeństwa. Pojazdy tej marki wyróżniają się również niezwykle wytrzymałą konstrukcją nadwozia. Posiadają ultra sztywną klatkę przedziału pasażerskiego oraz strefy kontrolowanego zgniotu.

Osiągi i zużycie paliwa

Nie da się ukryć, że w przypadku pojazdów, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, ogromne znaczenie ma koszt ich eksploatacji. Dlatego też w przypadku użytkowych Fordów zastosowano szereg nowoczesnych technologii, dzięki którym udało się zmniejszyć zużycie paliwa, bez konieczności rezygnowania z doskonałych osiągów. Nowością jest również samochód dostawczy elektryczny, który pozwala na znaczne zmniejszenie emisji spalin. Zastosowane technologie sprawiają, że samochody Forda mogą pokonać nawet 56 kilometrów wyłącznie na zasilaniu elektrycznym. Wykorzystują one technologię Plug-In, dzięki czemu ładowane mogą być nie tylko w czasie jazdy, ale również poprzez wtyczkę. Przy rosnącej liczbie stacji szybkiego ładowania jest to rozwiązanie w pełni dopasowane do potrzeb kierowców, którzy poruszają się głównie w warunkach miejskich.

Czym jeszcze wyróżniają się samochody dostawcze Forda? Przede wszystkim silnikami. Mowa tu o mocnych i ekonomicznych silnikach Ford EcoBlue, które spełniają najbardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji spalin. Ponadto pojazdy te wykorzystują szereg nowoczesnych technologii, które dodatkowo przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa. Mowa tu między innymi o systemie start-stop czy kontroli przyspieszenia.

Rozwiązania dla flot pojazdów

Wiemy już, że każdy dostawczy Ford to auto nowoczesne, komfortowe i funkcjonalne. Warto jednakże nadmienić, że producent ten zadbał nie tylko o pojazdy, ale również zatroszczył się o wygodę wykorzystywania ich w biznesie. Posiadacze floty pojazdów Forda mogą bowiem korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają ich zarządzaniem. Wszystko po to, by wykorzystywanie ich w czasie pracy było jeszcze bardziej efektywne.

Pierwszym udogodnieniem jest usługa FordPass Pro, przeznaczona dla pojazdów użytkowych. Dzięki niej otrzymujemy dostęp do wielu praktycznych funkcji, takich jak sprawdzenie statusu zamknięcia pojazdu, monitoring lokalizacji oraz stanu pojazdów użytkowych, funkcja zdalnej strefowej blokady zamków czy możliwość zdalnego odpalenia silnika pojazdu (np. w celu nagrzania jego wnętrza). System ten pozwala również monitorować koszty paliwa, dzięki czemu firma może jeszcze efektywniej planować swoje wydatki.

Kolejnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest Transit 24, czyli pakiet usług, dzięki którym można zminimalizować okresy przestoju oraz znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji pojazdów. Otrzymujemy możliwość korzystania z specjalistycznych serwisów, dogodnych godzin serwisowania, wsparcia doświadczonych i wykwalifikowanych mechaników, dedykowanych miejsc parkingowych oraz pojazdów zastępczych. Firmy, które korzystają z pakietu Transit 24, mogą liczyć na pomoc przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Podsumowując, Ford to marka, która doskonale rozumie potrzeby kierowców, również zawodowych. Pojazdy, które znajdziemy w ofercie tego producenta, to połączenie nowoczesności, komfortu i bezpieczeństwa w każdych warunkach. Nie dziwi więc fakt, że są one tak chętnie wybierane przez właścicieli firm.