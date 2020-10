Blisko 17% przedsiębiorców, poszukując oszczędności, próbuje zminimalizować także koszty utrzymania już posiadanych pojazdów, poinformowano również.

Jeszcze w I kwartale 2020 r. blisko 18% z ponad 2 mln podmiotów z sektora MŚP planowało inwestycje w rozwój firmowych flot. Gdyby przedsiębiorcy zrealizowali swoje deklaracje, do mikro, małych i średnich firm w Polsce trafiłoby nawet 800 000 nowych i używanych samochodów. Najnowsze badanie zrealizowane przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet pokazuje, jak bardzo pandemia wpłynęła na rewizję planów i budżetów flotowych w sektorze, zaznaczono.

Nieco ponad 50% mikro-, małych i średnich przedsiębiorców biorących udział w badaniu zadeklarowało, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie wpłynęła w istotny sposób na rewizję budżetów flotowych w ich firmach. Druga połowa wdraża różnorodne działania związane głównie z ograniczeniem kosztów oraz poprawą bezpieczeństwa kierowców.

"W dobie recesji wiele firm podejmuje kroki, aby zminimalizować koszty działalności. Dotyczy to również szeroko rozumianej mobilności. Jak wynika z badania, 24,3% przedstawicieli firm z sektora MŚP chce do końca roku ograniczyć do minimum lub wstrzymać całkowicie zakup samochodów, a 16,6% próbuje obniżyć koszty związane już z posiadanymi autami, m.in. poprzez zmniejszenie liczby wyjazdów służbowych. To w konsekwencji ma przełożyć się np. na mniejszą liczbę napraw czy niższe koszty paliwa. Ponadto niemal 5% przedsiębiorców z sektora MŚP planuje zmianę dotychczasowych nawyków w zakresie finansowania floty, przechodząc od zakupu aut ze środków własnych do leasingu, różnych form abonamentu oraz wynajmu długoterminowego. Z kolei 3,1% ankietowanych zadeklarowało, że zamiast zakupu samochodów nowych, zamierza nabywać auta na rynku wtórnym" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet Bartosz Olejnik, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie wraz z tendencją zmierzającą do optymalizacji kosztów zakupu i użytkowania samochodów, przedsiębiorcy deklarują zwiększenie budżetów na poprawę bezpieczeństwa korzystania z pojazdów służbowych, w tym częstsze mycie, ozonowanie czy zakup dodatkowych środków czystości. Takie działania wskazuje ponad 16% respondentów biorących udział w badaniu, wynika z materiału.

"Dla wielu firm z sektora MŚP samochód to narzędzie pracy, bez którego niemożliwe jest funkcjonowanie firmy, a tym samym zarabianie pieniędzy. Zrozumiałe jest więc, że przedsiębiorcy inwestują dodatkowe środki, chcąc zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i utrzymać mobilność floty na dotychczasowym poziomie" - dodał Olejnik.

Szczegółowa analiza wyników badania, uwzględniająca podział firm ze względu na wielkość zatrudnienia, wykazała, że rewizję budżetów flotowych rzadziej deklarują średnie firmy (50-249 pracowników) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - odpowiednio 58% oraz 65,5% przedstawicieli tych grup twierdzi, że pandemia nie spowodowała żadnych istotnych zmian w tym zakresie. W mikroprzedsiębiorstwach (2-9 pracowników) odsetek ten wynosi 44,5%, a w średnich firmach (10-49 pracowników) - 46,7%, podsumowano.

Carefleet specjalizuje się w finansowaniu i zarządzaniu samochodami. Spółka powstała w 2004 roku poprzez wydzielenie istniejącego w Europejskim Funduszu Leasingowym (od roku 2001) Departamentu Car Fleet Management. Obecnie w Polsce zarządza flotą ponad 15 000 pojazdów. Posiada oddziały w czterech miastach (Wrocław, Warszawa, Poznań, Katowice). Carefleet S.A. należy do Grupy Crédit Agricole, obecnej w 59 krajach świata.