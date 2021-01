Spółka zapowiada kontynuację inwestycji w unowocześnienie floty swoich pociągów w 2021 roku. "Epidemia spowodowała chwilowe zatrzymanie trendu stałego wzrostu liczby pasażerów, który obserwowaliśmy na kolei od kilku lat. Przemyślane i konsekwentnie realizowane inwestycje, takie jak te prowadzone przez PKP Intercity, są niezbędne do szybkiego powrotu kolei na ścieżkę wzrostu. Dzięki nim polska kolej staje się bezpieczna, komfortowa i przewidywalna" – zapewnia cytowany w informacji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Napisano, że program „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” o wartości 7 mld zł jest największym programem inwestycyjnym w historii spółki. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz podnoszenie komfortu podróży. "Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany" - czytamy.

Wskazano, że w ramach programu PKP Intercity kupi 12 nowych i zmodernizuje 14 istniejących elektrycznych zespołów trakcyjnych, kupi 118 lokomotyw elektrycznych oraz zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Do tego zmodernizuje około 700 oraz kupi 185 nowoczesnych wagonów. "Nasz narodowy przewoźnik nie tylko inwestuje 7 mld zł w nowoczesny tabor i związany z tym komfort podróżowania, ale trzeba również docenić, że przy realizacji swoich zamówień uwzględnia polskie przedsiębiorstwa z sektora kolejowego. W Ministerstwie Aktywów Państwowych zawsze zachęcamy spółki Skarbu Państwa do współpracy z rodzimymi firmami w ramach rachunku ekonomicznego i z zachowaniem najwyższej jakości zamawianych usług czy produktów" – mówi cytowany w informacji wiceszef MAP Maciej Małecki.

W 2020 roku PKP Intercity zrealizowała dwa kontrakty o wartości ponad miliarda złotych brutto. "Do PKP Intercity trafiło 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin, które dla przewoźnika wyprodukowała firma NEWAG z Nowego Sącza" - czytamy. Wskazano, że nowe pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h, a wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła 551,4 mln zł brutto.

Flotę przewoźnika - jak czytamy - wzmocniło również 125 wagonów zmodernizowanych przez bydgoską Pesę w ramach zamówienia wartego blisko 470 mln zł brutto. Bezprzedziałowe pojazdy drugiej klasy wyposażone są m.in. klimatyzację, gniazdka elektryczne, bezprzewodowy internet oraz oznaczenia w alfabecie Braille`a. Do przewoźnika trafiło także 10 wagonów 145Ab zmodernizowanych przez Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu na wagony restauracyjne.

Jak deklaruje prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, w roku 2021 inwestycje będą kontynuowane. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia PKP Intercity podpisało wartą ponad 540 mln zł brutto umowę z Konsorcjum Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na modernizację kolejnych 125 wagonów. Pierwszy zmodernizowany wagon ma trafić do przewoźnika pod koniec br.

Napisano, że rok 2021 przyniesie efekty również innych umów podpisanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Np. Bydgoska PESA modernizuje dla przewoźnika wagony w ramach jeszcze dwóch kontraktów, wartych razem blisko 560 mln zł brutto. Obejmują one unowocześnienie łącznie 120 pojazdów. PKP Intercity odebrało już pierwsze wagony z tej puli, a kolejne będą systematycznie trafiać do przewoźnika w trakcie 2021 roku.

W najbliższych miesiącach do przewoźnika trafią także pierwsze z 81 nowych wagonów, które w ramach wartego niemal 700 mln zł brutto kontraktu dla PKP Intercity produkuje H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Wagony wyposażone m.in. we wzmacniacze sygnału komórkowego, Wi-Fi, gniazdka elektryczne oraz indywidualne oświetlenie; będą przystosowane do prędkości 200km/h i będą włączane do pociągów kategorii Express InterCity (EIC).

W 2021 roku flotę przewoźnika wzmocnią także elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Zgodnie z harmonogramem PKP Intercity odbierze pierwsze dwa z 14 pojazdów serii ED74, które modernizuje Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. Z kolei w drugiej połowie 2021 roku do przewoźnika trafią także pierwsze dwa z 12 EZT typu FLIRT z miliardowego kontraktu zawartego przez przewoźnika w sierpniu 2019 roku ze Stadler Polska. "Pociągi będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie korzystać ze zmodernizowanych linii kolejowych. Będą także wyposażone w system ETCS zapewniający najwyższe bezpieczeństwo podróży" - czytamy.

Napisano, że w najbliższych miesiącach PKP Intercity planuje otwarcie ofert w przetargu na modernizację 90 wagonów typu 141A / 111A oraz wykonanie naprawy okresowej 40 wagonów typu Z1. Dodatkowo pod koniec grudnia 2020 r. otwarto oferty przetargowe na modernizację 14 wagonów typu 111ALux/112ALux. "Przewoźnik planuje podpisać kontrakty na zakup 10 manewrowych lokomotyw spalinowych oraz 10 (z opcją na dodatkowych 5 pojazdów) elektrycznych lokomotyw wielosystemowych" - czytamy.

PKP Intercity prowadzi także dialog techniczny z potencjalnymi producentami na dostawę składów push-pull. Po opracowaniu dokładnej specyfikacji pojazdów przewoźnik zaprosi potencjalnych dostawców do złożenia ofert. (PAP)

