Wiceminister uczestniczył w konferencji prasowej PKP Polskich Linii Kolejowych nt. zakończenia prac modernizacyjnych na stacji kolejowej Zaspa Towarowa, z której tory prowadzą do portu w Gdańsku.

Inwestycja PKP PLK ma za zadanie zwiększyć dostęp kolejowy do nabrzeży w Gdańsku i Gdyni. Prace za ponad 2,6 mld zł są realizowane przy unijnym współfinansowaniu w prawie 40 proc. w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) „Łącząc Europę”.

„Inwestycja w porty w Gdańsku, Gdyni, ale też trzeba wspomnieć i Szczecin i Świnoujście, ma na celu spięcie dwóch środków transportu: morskiego i kolejowego. Po to, żeby nasze porty, nasza kolej była biznesem, który się opłaca, żeby przynosiła dochody do Skarbu Państwa, żeby była kołem zamachowym całej gospodarki” - mówił Bittel.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że dla rozwoju portu niezbędny jest sprawny system drogowy, a przede wszystkim kolejowy.

„Inwestycje, które zrealizowały PKP PLK na przedpolu portu to niesłychana poprawa warunków do przyspieszenia procesów logistycznych, które zachodzą u nas w porcie” – dodał Greinke.

Dzięki zakończonym pracom w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa pociągi jeżdżą już po przebudowanych torach wraz z nową siecią trakcyjną na stacji oraz na liniach 227 i 249 Gdańsk Główny–Gdańsk Zaspa Towarowa.

Z kolei na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bezpodsypkowej w obrębie placu wystawowego AmberExpo. Uzyskana powierzchnia wystawowa zajmuje około 6 tys. m kw.

Wymienione zostały też tory na stacji Gdańsk Wiślany oraz na linii Gdańsk Zaspa Towarowa–Gdańsk Wiślany. Łącznie wykonawca robót zabudował już wszystkie 70 rozjazdów oraz ponad 22 km torów.

Prowadzone przez PKP PLK inwestycje w Gdańsku i Gdyni znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją do portów. Pojadą dłuższe, nawet 740-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Przepustowość torów dojazdowych do obu portów zwiększy się o ok. 50 proc.

Zakończenie wszystkich prac w Gdańsku jest zaplanowane do końca 2021 r., a w Gdyni do końca sierpnia 2022 r.

Konferencję prasową PKP PLK zorganizowano w ramach trwających od wtorku w Gdańsku 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako. W imprezie uczestniczy ponad 500 wystawców z 25 krajów m.in. Austrii, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Targi zakończą się w piątek. (PAP)

