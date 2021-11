W piątek rano tunele Jubelpark i Wet na wschód od centrum stolicy Belgii zostały zablokowane przez protestujących. Brukselska agencja transportowa Brussel Mobiliteit poinformowała, że kilka tuneli na wewnętrznej obwodnicy również jest nieczynnych z powodu akcji - informuje telewizja VRT.

W środę Sąd Apelacyjny w Brukseli orzekł, że korzystanie z aplikacji Uber przez kierowców z prywatnych wypożyczalni jest nielegalne. Orzeczenie opierało się na ustawie z 1995 r. przyjętej przez Parlament Regionalny Brukseli w sprawie wynajmu samochodów i usług taksówkowych.

Oznacza to, że ok. 2000 kierowców, którzy używają swoich pojazdów jako prywatnych taksówek za pośrednictwem aplikacji Uber, nie będzie już mogło tego robić od godziny 18 w piątek 26 listopada. Kierowcy Ubera protestują, by wywrzeć presję na brukselski rząd regionalny i wymusić na nim jak najszybsze wprowadzenie nowych przepisów. Twierdzą, że będą protestować codziennie, dopóki władze Brukseli nie spełnią ich żądań.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)