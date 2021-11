Portal ocenia, że na rynkach światowych mamy do czynienia z drastyczną przeceną w obliczu wizji uwolnienia rezerw strategicznych m.in. przez Stany Zjednoczone przy jednoczesnym braku stanowiska OPEC+ co do dalszej polityki ograniczeń produkcyjnych. W piątek ropa Brent staniała z ponad 82,5 do nieco ponad 76 dol. za baryłkę, a WTI - z ponad 77 do 73 dol. za baryłkę.

Odnosząc się do zapowiedzi działań rządu e-petrol.pl prognozuje, że mogą one przynajmniej częściowo pomóc w wyhamowaniu paliwowej drożyzny. Według portalu, podano jeszcze zbyt mało szczegółów odnośnie nowych rozwiązań podatkowych, ale z tego co już wiadomo, można uznać, że prawdopodobne spadki sięgną kilkunastu groszy na litrze. Dokładniejsze kalkulacje wartości ewentualnych obniżek można będzie zrealizować po poznaniu szczegółów projektu - zaznacza portal.

Według e-petrol.pl, na rynku hurtowym w Polsce tendencja nadal jest wzrostowa, ale biorąc pod uwagę znaczące spadki notowań międzynarodowych zapewne w kolejnych dniach można będzie zobaczyć spadki.

Portal prognozuje, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95 powinny być w przedziale 5,93-6,05 zł za litr. Olej napędowy z kolei powinien kosztować w granicach 5,99-6,10 zł za litr. W przypadku autogazu e-petrol.pl oczekuje względnej stabilizacji i cen w przedziale 3,35-3,41 zł za litr.(PAP)