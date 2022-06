W czwartek na sesji Rady Warszawy samorządowcy zadecydują o podwyżkach za postój w strefie płatnego parkowania. Pierwsza godzina ma kosztować 4,50 zł. Będą też wyższe opłaty za unikanie płacenia. Radni zadecydują też o rozszerzeniu strefy o dolny i górny Mokotów oraz Pragę-Północ - okolice placu Hallera.

"To jest waloryzacja, którą zapowiadamy od wielu, wielu miesięcy. To całkowicie naturalne, że te ceny rosną, chociaż w niewielkim stopniu. Jeśli porównać ceny parkowania w innych polskich miastach, to te w Warszawie są dalej na bardzo niskim poziomie" - skomentował propozycję podwyżek prezydent Warszawy. Podkreślił, że chce uniknąć sytuacji, kiedy to przez wiele lat nie ma żadnych podwyżek, a potem nagle podwyżka jest poważna. "Stąd decyzja o waloryzacji kroczącej" - powiedział Trzaskowski.

W tym samym tonie wypowiedział się wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz. "Opłaty w strefie płatnego parkowania są jednymi z najniższych. Pierwszy raz zostały podwyższone w ubiegłym roku. Wydaje się, że ta waloryzacja, jest jak najbardziej sensowna" - powiedział.

Jak zaznaczył, cały czas rozszerzana jest strefa płatnego parkowania, tak żeby stworzyć w centrum przestrzeń, która będzie głównie dla komunikacji zbiorowej i dla pieszych. "W związku z tym ta waloryzacja jest zasadna, a jest też na tyle nieduża, rewolucyjna, że jest prawdopodobnie do przyjęcia dla naszych kierowców" - ocenił.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, podczas sesji rady nie będzie większej dyskusji dotyczącej uchwały o podwyżkach cen w SPPN.

W proponowanej uchwale pierwsza godzina parkowania ma kosztować 4,50 zł zamiast 3,90. Druga godzina - 5,40 zł zamiast 4,60 zł, trzecia godzina - 6,40 zł zamiast 5,5 zł, czwarta i każda kolejna - po 4,50 zł zamiast 3,90 zł. Natomiast opłaty za abonament mieszkańca pozostają na takim samym poziomie - 30 zł rocznie za abonament rejonowy i 600 zł rocznie za abonament obszarowy.

Wzrosnąć ma również opłata za niezapłacony postój w strefie płatnego parkowania. Zamiast dotychczasowych 250 zł "zapominalski" kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, zaproponowana zmiana ma służyć znacznemu zmniejszeniu liczby kierowców unikających opłat za postój. W roku 2021 średni udział aut parkujących bez wniesienia opłaty oscylował wokół 11 procent. "Podwyższenie opłaty spowoduje, że część kierowców zacznie wnosić opłaty za postój, zaś część zmieni środek transportu" - napisano.

Do tej pory, gdy opłata została wniesiona w ciągu 7 dni był niższa i wynosiła 170 zł, po podwyżce będzie to 200 zł. "Celem tej zmiany jest zwiększenie skuteczności poboru opłat dodatkowych bez prowadzenia konieczności kosztownej windykacji" - napisano w uzasadnieniu.

Ponadto w uchwale proponuje się rezygnację z wymogu wykładnia biletu kontrolnego oraz czytelnej informacji o płatnościach mobilnych za przednią szybą zaparkowanego auta.

Radni zadecydują też o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. Na Mokotowie rozszerzenie obejmie dolny Mokotów (do linii ul. Gagarina) oraz górny Mokotów (do linii ul. Różanej). Na Pradze-Północ rozszerzenie obejmie głównie obszar w okolicy pl. Hallera w kwartale ulic Jagiellońska, Ratuszowa, 11 Listopada oraz Starzyńskiego.

Zmiany wejdą w życie 15 sierpnia 2022 roku, oprócz podwyżki opłaty za niepłacenie za postój, która zacznie obowiązywać 2 stycznia 2023 roku.

Według wyliczeń ratusza, do budżetu miasta, z tytułu opłat za parkowanie wpłynie ponad 180 milionów złotych rocznie. Rozszerzenie strefy to kolejne 22 miliony złotych w budżecie. Jedno miejsce ma szacunkowo przynosić 3504 złote rocznie.

To kolejna podwyżka opłat za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania. Poprzednia miała miejsce w 2020 roku, a nowa taryfa zaczęła obowiązywać od stycznia 2021 roku. Zwiększono wtedy opłatę za pierwszą godzinę postoju z 3 zł do 3,90 zł, za drugą z 3,60 do 4,60 zł, za trzecią z 4,20 zł do 5,50 zł, a za czwartą i kolejne godziny postoju z 3 zł do 3,90 zł.(PAP)