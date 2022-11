Związkowcy przejdą ulicami: Świętokrzyską, Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi, Bracką, przez pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskimi, Matejki, Wiejską przed budynek Sejmu; dalej: Wiejską, Piękną, Al. Ujazdowskimi przed budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie Al. Ujazdowskimi i ul. Belwederską przed budynek Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej 49.

Z utrudnieniami muszą się liczyć zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. "W przypadku braku możliwości autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia w pierwszym etapie, gdy zablokowany zostanie przejazd przez Świętokrzyską od ul. Jasnej do ul. Marszałkowskiej (wraz ze skrzyżowaniami) i Marszałkowską od ul. Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego (bez ronda), będą dotyczył tramwajów linii 4, 15, 35 i 78 oraz autobusów linii 107, 171, 178, 518 i 520.

W momencie zablokowania ronda Dmowskiego dodatkowo zmienią się trasy tramwajów linii 7, 9, 22, 24 i 25, a także autobusów linii 109, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525.

Gdy zablokowane zostaną Al. Jerozolimskie od ronda Dmowskiego do ronda de Gaulle’a (bez rond) oraz ul. Bracka i pl. Trzech Krzyży utrzymane zostaną trasy objazdowe tramwajów linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusów linii 107, 109, 117, 127, 128, 158, 171, 175, 507, 521. Dodatkowo trasy zmienią też linie 116, 118, 166, 180, 222, 503 i E-2.

W kolejnym etapie, gdy nieprzejezdny będzie pl. Trzech Krzyży oraz Al. Ujazdowskie od pl. Trzech Krzyży do ul. Matejki tramwaje wrócą na swoje trasy a utrzymane zostaną objazdy dla autobusów linii 116, 118, 166, 180, 222, 503 i E-2. W następnym etapie (zablokowany ruch na ul. Pięknej od ul. Wiejskiej do Al. Ujazdowskich i w Al. Ujazdowskich od ul. Pięknej do pl. Na Rozdrożu - wraz z placem) dodatkowo swoje trasy zmienią autobusy linii 107 i 159.

Ostatni etap, czyli zablokowany przejazd przez Al. Ujazdowskie i Belwederską od pl. Na Rozdrożu (bez placu) do ul. Spacerowej, utrzyma objazdy dla linii 116, 166, 180, 503, E-2 oraz dodatkowo dla linii 131, 167, 168.

"Na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki pierwsze napotkane jako stałe natomiast pozostałe – jako warunkowe" - poinformował ZTM.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk