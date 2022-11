Reklama

W związku z trwającymi opadami nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomniał, że do obowiązków kierowcy należy dokładne odśnieżenie pojazdu. Dodał jednak, że należy robić to właściwie, bo za odśnieżanie na włączonym silniku, szczególnie w terenie zabudowanym, również grozi mandat.

Wysokość mandatu zależy od sytuacji

Opas zaznaczył, że wysokość mandatu zależy od sytuacji, bo - jak powiedział - czym innym jest samochód z duża pokrywą śniegu i lodu na dachu, zaś czym innym nieodśnieżona tablica rejestracyjna. W pierwszym przypadku mandat może wynieść nawet do 3 tys. zł; w drugim do 300 zł i 8 punktów karnych.

"Priorytetem tak naprawdę jest pole widzenia kierowcy i widoczność, ale jeśli chodzi o większe samochody, to trzeba mieć świadomość, że śnieg spadający z dachu może się nie skończyć mandatem, ale może spowodować powstanie obrażeń i wtedy wobec kierowcy może zostać skierowany wniosek do sądu" - nadkomisarz Robert Opas. "Należy pamiętać, by nie odśnieżać samochodu z włączonym silnikiem, bo również tego zabrania prawo" - dodał. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości do 300 zł.

Niby błaha czynność, ale ma fundamentalne znaczenie

"Odśnieżanie to niby błaha czynność, ale ma fundamentalne znaczenie dla widoczności i dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Często są to piesi, którzy w tego typu warunkach pogodowych idą bardzo często w kapturze, czy zaciągniętej na oczy czapce i też nie widzą tych pojazdów" - powiedział. Przypominał, że ponad 70 proc. wypadków z udziałem pieszych powodują kierujący pojazdami.

Policja przypomina, że niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni. Dlatego noszenie odblasków powinno stać się dla nich nawykiem. Przypomniano, że w określonych sytuacjach noszenie odblasków jest obowiązkiem.

Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Według wstępnych danych za pełne 10 miesięcy tego roku, doszło do 18 316 wypadków (o 820 mniej niż rok temu), w których zginęły 1593 osoby (o 283 mniej niż rok temu), a 21 152 osoby zostały ranne (o 1086 mniej niż rok temu).

autorzy: Marcin Chomiuk, Marta Stańczyk