"Oprócz istniejącego już tunelu pomiędzy mostem kolejowym średnicowym i ulicą Karową planowane jest zagłębienie i przebieg ulicy (Wisłostrady – PAP) w tunelu na odcinku od Mostu Śląsko–Dąbrowskiego do ulicy Sanguszki" – napisał w odpowiedzi na interpelację radnego Dariusza Figury sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński. Reklama Poinformował, że rozważana jest również możliwość "poprowadzenia jezdni w tunelu na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą Ludną do Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty oraz przedłużenia istniejącego, wschodniego tunelu w kierunku południowym poza przyczółki mostu średnicowego". Reklama Tereny nad tunelami mają być zazielenione. Plany projektów będzie można poznać najpóźniej do połowy przyszłego roku. W odpowiedzi na interpelację Karpiński napisał, że wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu "wydaje się możliwe w I lub II kwartale 2023 r.". "To inwestycja nie na te czasy" – skomentował w rozmowie z PAP radny Figura. Przyznał, że Wisłostrada odcina miasto o rzeki, nowe tereny zielone uzyskane w wyniku jej zagłębienia przybliżyłoby miasto do Wisły. Przypomniał jednak, że władze stolicy nie mogą dokończyć znaczenie potrzebniejszych mieszkańcom inwestycji. "Budowa kładki przez Wisłę jest najlepszym przykładem tego, że prezydent Trzaskowski realizuje politykę inwestycyjną nie biorąc pod uwagę priorytetów" – ocenił Dariusz Figura. Istniejący tunel Wisłostrady wzbudzał wiele kontrowersji. Przede wszystkim szokował olbrzymi koszt budowy - prawie 220 mln zł. Budowę tunelu rozpoczęto w kwietniu 2001 roku, zakończono zaś w następnym roku, jednak przez niemal rok był on nieużywany ze względu na niespełnianie wymogów bezpieczeństwa i kilkakrotne odkładanie terminu otwarcia. Otwarcie tunelu nastąpiło w sierpniu 2003 roku. Z kolei w sierpniu 2012 roku tunel został zamknięty dla ruchu ze względu na wypłukanie ziemi pod tunelem. Awaria nastąpiła w trakcie budowy stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Ruch samochodowy prowadzony był objazdami bulwarami wiślanymi oraz Wybrzeżem Kościuszkowskim. Ratusz planował ponowne otwarcie tunelu do końca 2012 roku, stało się jednak dopiero pół roku później 23 czerwca 2013. W tunelu są po trzy pasy ruchu w każdą stronę. W kierunku południowym tunel ma 930 m, zaś w kierunku północnym 889 m. Wyposażony jest w systemy szybkiego oddymiania i wentylacji oraz specjalne urządzenia zapewniające łączność odpowiednim służbom podczas akcji ratowniczych. W każdym z tuneli mniej więcej w połowie znajduje się przystanek autobusowy.(PAP)