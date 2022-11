W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uroczyście otworzyli tunel drogowy w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7.

Po poświęceniu przez abp Marka Jędraszewskiego tablicy upamiętniającej Marię i Lecha Kaczyńskich, którzy są patronami tunelu, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk włączył zielone światło dla ruchu samochodów nowo wybudowanym tunelem.

Pierwszymi uczestnikami przejazdu otwartym tunelem na Zakopiance była grupa zabytkowych aut.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Dwukomorowy tunel wydrążony w masywie góry Luboń Mały ma długość 2,06 km. Każda z naw posiada dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy oraz dodatkowo pas awaryjny o szerokości 3 m. Wysokość tunelu wynosi 4,7 m.

Wartość inwestycji to niemal jeden miliard zł. Tunel zbudowała włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

Pierwsze samochody przejechały tunelem w ciągu Zakopianki

Zabytkowe samochody z Automobilklubu Krakowskiego jako pierwsze przejechały przez otwarty w sobotę tunel w ciągu trasy szybkiego ruchu S7, czyli popularnej Zakopianki. Na czele był „Maluch” - Fiat 126p Cabroi.

Jak wyjaśnił właściciel słynnego czerwonego „Malucha”, to w całości oryginalny Fiat 126p Cabroi, których w latach 1991-94 wyprodukowano tylko 500 sztuk.

„To jest egzemplarz z 1994 roku. To bardzo rzadki samochód, ale spisuje się całkiem nieźle. Bierzemy udział w rajdach, również dotarliśmy do Turynu. Nowym tunelem podróżuje się naprawdę komfortowo. Starym odcinkiem Zakopianki jechało się niezbyt dobrze, bo trzeba było w tym miejscu pokonać strome zbocze z wieloma zakrętami. Teraz ten górski odcinek będziemy pokonywać w tunelu. Cieszę się, że jako pierwszy mogłem przejechać tym tunelem. To dla mnie duży zaszczyt” – powiedział PAP właściciel i kierowca unikatowego „Malucha” Marcin Wojciechowski.

Wśród 16 zabytkowych pojazdów znalazły się również dwa inne „Maluchy”, a najstarszym samochodem w kolumnie był amerykański Dodge z 1917 roku.

„To pojazd oryginalny w całości, na kołach z drewnianymi szprychami. Wszystkie blachy są nienaruszone. Samochód ma już 105 lat. Posiada czteroliterowy, trzydziestokonny silnik również w całości oryginalny. Aby jeździć takim autem trzeba się trochę namęczyć, bo kierownica nie ma wspomagania, ale podróż to sama przyjemność. Przejazd przez nowy tunel był dla mnie dużym zaszczytem” – powiedział PAP Władysław Płaczek z Krzeszowic, właściciel zabytkowego Dodge'a.

Kolejnym wyjątkowym autem, który przejechał przez nowo otwarty tunel był Polski Fiat 508 z 1935 roku. Jego właściciele, Maria i Ryszard Kramarczykowie biorą udział we wszystkich rajdach, również ścigając się w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych. Pojazd posiada czterocylindrowy silnik o pojemności 1 l i ma 24 konie mechaniczne. Ciekawostką jest, że ten samochód zagrał w filmie „Vabank” i w wielu innych produkcjach. Takich samochodów w Polsce jest około 9 sztuk.