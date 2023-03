Reklama

Wiaty, w ramach projektów z budżetu obywatelskiego 2023, zazielenią się na Targówku i Ursynowie. ZTM ogłosił przetarg na dostawę i montaż 34 zielonych dachów wiat przystankowych oraz wymianę 165 szyb z oznaczeniami ostrzegającymi lecące ptaki przed kolizją. Równocześnie poszukiwany jest dostawca zupełnie nowych sześciu wiat – także pokrytych rozchodnikiem i oznaczeniami.

Targówek, Ursynów, Bemowo

Reklama

Metamorfozę przejdzie 26 wiat na Targówku – w ramach projektu z budżetu obywatelskiego 2023. Rozchodnik na dachu oraz "kropkowane" szyby pojawią się na przystankach: Bohuszewiczówny 01 i 02, CH Targówek 01 i 03, Chodecka 01 i 02, DKS Targówek 01 i 02, Handlowa 01, Lusińska 01, Łojewska 01, Malborska 01 i 02, Metro Trocka 01, 03 i 06, Młodzieńcza 01, 02, 03 i 04, Przy Grodzisku 01 i 02, Rembielińska 01 i 02 oraz Szpital Bródnowski 03 i 04.

Na Ursynowie zostanie zrealizowany projekt "Łąki na przystankach". Dachy zazielenią się na ośmiu przystankach: Metro Imielin 01 i 02, Metro Natolin 01, 02, 03 i 04, Lanciego 01 oraz Polinezyjska 03. Jednocześnie, podobnie jak na Targówku, gładkie przezroczyste szyby zostaną zastąpione oznakowanymi w taki sposób, aby były lepiej widoczne dla ptaków.

Sześć zupełnie nowych wiat ZTM ustawi na Bemowie – na przystankach: Os. Leśne 01 i 02 oraz Fort Bema 01 i 02 oraz w Rembertowie, na przystankach Rembertów-Akademia 01 i Rembertów Ratusz 01. Będą standardowo wyposażone w ławki i gabloty informacyjne, z rozchodnikiem na dachu i przyjaznymi ptakom szybami.

Rozchodnik na dachu

Rozchodnik jest rośliną, która staje się coraz popularniejsza w Warszawie, zarówno na dachach wiat przystankowych, jak i torowiskach tramwajowych. Doskonale sprawdza się w miejskich warunkach i dobrze znosi niekorzystne warunki klimatyczne. Jest bezobsługowy – nie wymaga podlewania i nawożenia, długo wygląda świeżo i estetycznie.

"Jednocześnie roślina ma korzystny wpływ na jakość powietrza – rozchodnik z dachu jednej wiaty ogranicza jego zapylenie w jej rejonie o ok. 15-20 proc. i pochłania rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W upalne dni obniża temperaturę pod wiatą o 3-5 stopni Celsjusza. W czasie deszczu magazynuje nawet 150 litrów wody, co przyczynia się do retencji wody opadowej. Dzięki długiemu okresowi kwitnienia sprzyja także owadom" - wyjaśnił ZTM.

Szyby nowych wiat będą oznakowane gęstą siatką kropek naniesionych metodą sitodruku. Takie oznaczenia ostrzegają ptaki przed zderzeniem z często niewidoczną dla nich przezroczystą, standardową szybą wiaty.

Firma, która zwycięży w postępowaniu przetargowym na zielone dachy, będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy na modernizację. Kolejne sześć wiat ma się pojawić na przystankach w ciągu ośmiu miesięcy. Po zakończeniu prac liczba zielonych przystanków autobusowych w Warszawie zwiększy się do 77.