Niezależnie od skali prognozowanych podwyżek w hurcie utrzymuje się szansa na dalszy spadek cen oleju napędowego do poziomu średniego poniżej 7 zł/l.

Obniżki możemy odnotować także w przypadku benzyny. Skala spadku cen benzyny i diesla w detalu to 5-15 groszy na litrze, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Komentarz rynkowy BM Reflex

Średnie ceny oleju napędowego na stacjach w tym tygodniu zbliżyły się do poziomu blisko 7 zł/l, co oznacza, że diesel jest tańszy o 42 gr/l niż przed rokiem. Na stabilnym poziomie około 6,7 zł/l wciąż utrzymują się ceny benzyny bezołowiowej Pb95, która jest jednocześnie 4 gr/l droższa niż rok temu. W ujęciu rok do roku najbardziej zmieniły się ceny autogazu. Z poziomu 3,8 zł/l ceny LPG spadły do obecnego poziomu 3,16 zł/l, czyli o blisko 17%.

Średnie ceny na stacjach na 16 marca 2023 wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,71 zł/l (bz), bezołowiowej 98 - 7,35 zł/l (bz), oleju napędowego 7,01 zł/l (-10 gr/l), autogazu 3,16 zł/l (-2 gr/l).

Mijający tydzień charakteryzował się wysoką dynamiką zmian cen zarówno na rynku ropy, jak i na krajowym rynku hurtowym. Po środowych zawirowaniach na rynku ropy gwałtownie spadły hurtowe ceny paliw w kraju, jednak piątkowe wzrosty cen na rynku ARA ponownie podniosą ceny zakupu krajowych rafineriach.

Ropa naftowa

Fala wyprzedaży zapoczątkowana bankructwem amerykańskich banków nie ominęła rynku ropy naftowej. Spadki cen majowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 72 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 75 USD/bbl i sa to najniższe poziomy od grudnia 2021 roku. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły ponownie do 40 USD/bbl, a ESPO do 62 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent potaniała o około 8 USD/bbl. W okresie 10-16 marca ceny benzyny i diesla na rynku ARA spadły odpowiednio o 58 USD/t oraz 50 USD/t.

OPEC pozostawił na niezmienionym poziomie 2,3 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku. Średnioroczny poziom konsumpcji szacowany jest na 101,9 mln bbl/d. Zrewidowane zostały w górę z 0,59 do 0,71 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu konsumpcji w Chinach. Międzynarodowa Agencja Energii oczekuje wzrostu światowej konsumpcji paliw w tym roku o 2 mln bbl/d do rekordowego poziomu 102 mln bbl/d. Produkcja rosyjskiej ropy naftowej zgodnie z danymi IEA spadła w lutym do 9,9 mln bbl/d i jest 0,57 mln bbl/d niższa od ustalonego w ramach porozumienia OPEC+ limitu. W lutym ponad 70% rosyjskiego eksportu ropy naftowej trafiło do dwóch krajów - Chin i Indii. Eksport rosyjskich produktów gotowych do krajów UE i G7 zmniejszył się o 2 mln bbl/d w porównaniu z okresem sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Całkowity rosyjski eksport produktów naftowych na początku 2022 roku wyniósł 2,8 mln bbl/d.