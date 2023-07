"Do siatki połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT wraca trasa Warszawa – Rzym" - poinformował w informacji prasowej LOT.

Pierwszy rejs z Lotniska Chopina na Lotnisko Rzym-Fiumicino zaplanowano na 30 października 2023 r. Boeing 737 MAX 8 będzie startował w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty o godz. 7.15, a w środy, piątki i niedziele - o godz. 16.30. Loty powrotne z Rzymu będą odbywać się od wtorku do niedzieli o godzinie 19.40 oraz w poniedziałki o godzinie 10.25. W przyszłorocznym sezonie letnim LOT będzie latał z Warszawy do stolicy Włoch również od poniedziałku do niedzieli, z większą częstotliwością lotów porannych, jak i popołudniowych. Loty na tej trasie będą trwać około dwóch godzin.

"Jako narodowy przewoźnik działamy ramię w ramię z polskim biznesem. W ostatnich dwóch latach nasi eksporterzy ulokowali we Włoszech towary o wartości przekraczającej 100 mld zł. Wierzę, że lepsza komunikacja ze stolicą tego wielkiego partnera gospodarczego Polski zapewni dalszy wzrost wymiany handlowej" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł. Dodał, że Rzym jest również w czołówce miast najchętniej odwiedzanych przez Polaków. "Otwierając połączenie na trasie Warszawa – Rzym, odpowiadamy więc na oczekiwania pasażerów" - wskazał.

PLL LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.