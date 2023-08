Bezpłatny transport taksówką z dyskoteki do domu dla tych, którzy pili alkohol podczas zabawy - to zainaugurowany w sześciu popularnych lokalach we Włoszech eksperyment Ministerstwa Infrastruktury i Transportu. Resort przeznaczył pieniądze na ten cel, by zatrzymać nasilającą się plagę nazywaną "masakrami sobotniej nocy" - wypadków powodowanych przez młodych ludzi wracających z dyskotek.

Eksperyment ruszył w szczycie sezonu wakacyjnego między innymi w wielkiej dyskotece w Gallipoli w Apulii, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy młodych ludzi, a także w Jesolo koło Wenecji i w rejonie Grosseto w Toskanii. Porozumienie w tej sprawie ministerstwo kierowane przez Matteo Salviniego podpisało z właścicielami dyskotek oraz lokalnymi firmami przewozowymi. Reklama Na mocy tej umowy kierowca musi poddać się badaniu alkomatem. W przypadku przekroczenia limitu obecności alkoholu zostanie odwieziony do domu wraz z osobami, które przyjechały razem z nim na dyskotekę. Inicjatywa ta spotyka się we Włoszech z mieszanymi reakcjami. Pojawiają się stawiane wprost pytania: "czemu państwo ma fundować pijakom taksówki gratis?". Zwolennicy tego pomysłu odpowiadają: "po to, żeby nie zabijali siebie i innych na drogach". Reklama Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)