Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w czwartek informacje na temat budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. "Naszym celem jest realizacja tej inwestycji. Uważamy, że budowa portu kontenerowego jest wielką szansą na rozwój nie tylko Pomorza Zachodniego, ale całego wybrzeża, z dużym znaczeniem dla Polski w kontekście możliwości przypływania do Świnoujścia statków z kontenerami" – zapewniał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Wypełnienie luki na Bałtyku

Jak przedstawiono, Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu ma m.in. wypełnić lukę między Hamburgiem a Gdańskiem oraz zwiększyć dostępność transportową w zachodnim bazowym korytarzu transportowym sieci TEN-T między Skandynawią a krajami środkowej i centralnej Europy.

Podczas rozpatrywania informacji dot. budowy terminalu kontenerowego p.o. prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Stanisław Iwan, zwrócił uwagę, że powodzenie inwestycji związane jest z dostępnością od strony lądu.

"W Krajowym Planie Kolejowym na liście podstawowej nie ma inwestycji związanych z przebudową infrastruktury kolejowej prowadzącej do Świnoujścia. Uważam, że bez tej inwestycji jest to niezwykle trudne, żebyśmy w odpowiedni sposób mogli realizować przewozy od strony lądu" – zwrócił uwagę Iwan.

Jak dodał "kluczowe jest, żebyśmy na wpisali na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego inwestycję dotyczącą infrastruktury kolejowej. Mamy +wąskie gardło+ na wyspie Wolin, tam jest jeden most kolejowy. Nie mamy co liczyć na to, że my będziemy duży wolumen ładunków przewozić drogą".

"Świnoujście jest jedynym miastem w Polsce, które ma tylko jedna drogę dojazdową, przez którą od strony kraju idzie wszystko. Tą droga jadą turyści, dostawy do miasta, wszelkie ładunki. To jest bardzo ważny element, który trzeba byłoby uwzględnić" – podkreślił Iwan.

Długoletni program

Urząd Morski w Szczecinie prowadzi działania w ramach programu wieloletniego "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029", które przyczynią się do poprawy dostępu do portu Świnoujście od strony morza, w tym planowanego terminala kontenerowego. Program składa się z trzech zadań inwestycyjnych. Pierwszym jest przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu. Drugi to budowa falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu, a kolejny - zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście–Szczecin.

"W tej chwili jeśli chodzi o budowę toru wodnego, jesteśmy na etapie prac przygotowawczych. Realizujemy już podpisaną umowę na analizę nawigacyjną. To jest umowa, w wyniku której otrzymamy dokładny pod kątem nawigacyjnym przebieg toru ze współrzędnymi, z miejscami mijania statków, z jego oznakowaniem nawigacyjnym" – przekazał dyr. Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Dodatkowo, Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na studium wykonalności, raport oceny oddziaływania na środowisko, raport na odkład urobku i opracowania pomocnicze, w ramach którego oferty można składać do 12 lutego 2024 r. W lutym 2024 r. ogłoszone ma zostać postępowanie na wywiad ferromagnetyczny (skanowanie magnetyczne).

Jeśli chodzi o budowę falochronu, to Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na przygotowanie opinii geotechnicznej, która będzie przewidywać wykonanie m.in. wierceń na morzu oraz badań laboratoryjnych wody. Dokumentacja ma pozwolić przyszłym wykonawcom robót na oszacowanie kosztów budowy falochronu, który ma być zrealizowany w formule "Zaprojektuj i zbuduj". Przyszły wykonawca inwestycji będzie musiał sporządzić pełną dokumentację geologiczno-inżynierską, aby uzyskać stosowne zgody i pozwolenia na budowę obiektów. Oferty na wykonanie opinii geotechnicznej można składać do 9 lutego, a zwycięska firma będzie musiała ją przygotować w 170 dni od podpisania umowy.

Pierwsze działania dotyczące zakupu pogłębiarki mają być natomiast prowadzone w 2025 roku.

Inwestycja w 2 etapach

Terminal ma powstać na wschód od falochronu terminala LNG, na "zalądowionym" obszarze Zatoki Pomorskiej. Nabrzeże przeładunkowe ma mieć długości ok. 1,3 km i głębokość 17 metrów, co pozwoliłoby na jednoczesną obsługę dwóch statków oceanicznych o długości 400 m i jednego, o długości ok. 200 m. Terminal ma mieć ok. 70 ha powierzchni. Zgodnie z założeniami terminal w Świnoujściu ma docelowo rocznie przeładowywać 2 mln TEU (TEU to jednostka miary odpowiadająca pojemności, używana w odniesieniu do portów i statków kontenerowych, równoważna objętości standardowego kontenera o długości 20 stóp).

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach, przy czym pierwszy z nich oznacza połowę docelowej zdolności przeładunkowej, czyli 1 mln TEU. Nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku 2028 r. (PAP)