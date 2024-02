Zgodnie z informacją przekazaną przez PKP PLK, odwołani zostali prezes Ireneusz Merchel, wiceprezes Mirosław Skubiszyński oraz członkowie zarządu: Arnold Bresch, Radosław Celiński, Grzegorz Kurdziel i Piotr Majerczak. Merchel był prezesem PKP PLK od marca 2016 r.

Jak podała spółka, z rady nadzorczej do zarządu oddelegowani zostali: Piotr Wyborski - do pełnienia funkcji prezesa, oraz Maciej Kaczorek i Piotr Kubicki - do pełnienia funkcji członków zarządu.

Reklama

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.