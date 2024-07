Nowy system biletowy będzie niemal całkowicie cyfrowy. W aplikacji pojawi się centralne konto pasażera i będzie można do niego przypisać kartę płatniczą. Ma się jednak zmienić przede wszystkim system rozliczeń.

Przejazdy jednorazowe będą opłacane dopiero na koniec dnia, ma się też pojawić zasada check in/check out. Oznacza to, że system będzie rejestrować momenty, w których pasażer rozpoczął i zakończył podróż. Dzięki temu ma on zapłacić za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów, tak jak robią np. mieszkańcy Londynu. Dziś klient kupuje bilet na określony czas (najczęściej 20, 75 lub 90 minut), w trakcie którego może korzystać z komunikacji miejskiej.

Reklama

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego argumentuje, że zmiany są niezbędne, gdyż obecny system po 20 latach po prostu się zestarzał. Mają z niego zniknąć także bilety kartonikowe i dzisiejsza karta miejska, choć ZTM zapowiada, że wciąż będzie można kupić bilety długookresowe.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ