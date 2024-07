Przez prawie pół roku spółka Centralny Port Komunikacyjny była w stanie zawieszenia. W oczekiwaniu na podjęcie przez rząd ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości projektu urzędnicy wstrzymywali się z ogłaszaniem ważnych przetargów. Jak się dowiadujemy, ze spółki odeszła także część specjalistów, którzy byli zniecierpliwieni brakiem konkretnych kroków w sprawie przedsięwzięcia.

W minionym tygodniu ogłoszono w końcu przetarg na zaprojektowanie i budowę układu drogowego, który połączy teren lotniska z siecią dróg publicznych. To duże postępowanie, które będzie podzielone na kilka zadań. Najważniejsze z nich to budowa kilkukilometrowego łącznika oraz węzła Baranów na autostradzie A2. Budowy tego bezkolizyjnego skrzyżowania nie przewidziano w czasie szykowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad poszerzenia trasy. Dobudowa trzeciego pasa w każdą stronę między Łodzią i Pruszkowem oraz czwartego z Pruszkowa do Warszawy jest teraz na etapie projektowania. Według założeń inwestycja ma być zrealizowana w latach 2026–2028.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ