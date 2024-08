Utrudnienia w Warszawie

Linie tramwajowe 7, 9, 15, 22, 35, 74 i 78 zostały skierowane na trasy objazdowe. Linie 7,9 i 22 po stronie Ochoty kursują P+R al. Krakowska/ Banacha do pl. Starynkiewicza. Po stronie Pragi linie 7 i 22 do Wiatracznej, a linia 9 do al. Zielenieckiej.

Reklama

Linia 15 w obu kierunkach kursuje na trasie Marymont Potok, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, P+R al. Krakowska. Linia 35 w obu kierunkach: Piaski, rondo Zgrupowania AK „Radosław”, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska i Banacha.

Linia 74 w obu kierunkach: Cm. Wolski/Nowe Bemowo, Prosta, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, Żerań Wschodni. Linia 78 w obu kierunkach z os. Górczewska – Prostą, al. Jana Pawła II, Stawki, Andersa i Żerań FSO. (PAP)