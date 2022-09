- O elektromobilności dużo mówimy już od kilku lat. Skupiamy się przede wszystkim na samochodach osobowych, ale duża część tych pojazdów, które znajdują się polskich drogach to samochody użytkowe do 3,5 tony, czyli różnego rodzaju samochody dostawcze. W tym obszarze elektryfikacja w ostatnim czasie nabrała dużej dynamiki – mówi Radosław Kitala.

- Badanie ELAB, które prowadziło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych udowodniły, że samochód dostawczy elektryczny w logistyce miejskiej sprawdza się bardzo dobrze. Firmy kurierskie i e-commerce wykorzystują już dziś bardzo duże floty tego typu samochodów właśnie w realizacji swoich modeli biznesowych. – dodaje nasz rozmówca.

Jak podkreśla, auto elektryczne jest idealną alternatywą dla silnika diesla. - Może korzystać buspasów, stref bezpłatnego parkowania. W godzinach porannego szczytu, kiedy przesyłki muszą być szybko dostarczone do klientów, ten samochód spełnia te zadania, bo może efektywniej zrealizować model biznesowy takiej firmy kurierskiej – mówi ekspert. - Diesel nie nadaje się do miasta. On się świetnie sprawdza na dłuższych, autostradowych trasach, międzymiastowych – dodaje.

Więcej w rozmowie wideo