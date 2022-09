- Zapytaliśmy blisko 2 tys. osób, w wieku od 16 do 65 lat, czy chcą jeździć samochodami elektrycznymi. Aż 71 proc. z pośród badanych odpowiedziała, że jest gotowa na elektrorewolucję. To dane bardzo optymistyczne i powinny nas bardzo cieszyć.

- Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Nasi respondenci jeżdżą samochodami w wieku 11-15 lat. Średni dystans, który pokonują to między 250 a 500 km miesięcznie. To osoby, które zarabiają koło 3,5 tys zł netto. Importerzy mogą czuć się niezadowoleni, bo ich celem nie są samochody używane. Patrząc na wyniki programu mój elektryk, który działa od lipca 2021 r. i dotyczy tylko dopłat do samochodów nowych – mając na względzie mix samochodów na naszych drogach – musimy pochylić się nad samochodami używanymi.