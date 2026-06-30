DHL eCommerce Trends Report 2026 to globalne badanie analizujące zachowania konsumentów oraz strategie firm działających w handlu internetowym. Tegoroczna edycja objęła 29 tys. kupujących online oraz 5,8 tys. przedsiębiorstw e-commerce z 29 krajów Europy, Ameryki Północnej, regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki Subsaharyjskiej. Łącząc perspektywę konsumentów i biznesu, raport identyfikuje najważniejsze trendy, które będą kształtować rozwój e-commerce w najbliższych latach oraz pokazuje, w jakim stopniu firmy są przygotowane na zmieniające się oczekiwania klientów.

– Oczekiwania konsumentów wobec e-commerce rosną praktycznie w każdym obszarze – od tego, gdzie i od kogo kupują, przez sposób dostawy zamówień, aż po to, kto faktycznie dokonuje zakupów. Dla firm oznacza to jednocześnie wyzwania i nowe możliwości. Te organizacje, które będą potrafiły odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów i zniwelować lukę pomiędzy oczekiwaniami a oferowanym doświadczeniem zakupowym, znajdą się w najlepszej pozycji do dalszego rozwoju – mówi Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce.

DHL eCommerce Trends Report 2026: wygoda i zaufanie w e-commerce ważniejsze niż kiedykolwiek

Wygoda nową walutą e-commerce

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z raportu jest rosnące znaczenie wygody w procesie zakupowym. To właśnie potrzeba oszczędności czasu, elastyczności oraz prostoty coraz częściej decyduje o wyborze sklepu internetowego i sposobie realizacji zamówienia.

W Polsce trend ten jest szczególnie widoczny. Aż 92% polskich konsumentów można zaliczyć do grupy tzw. Convenience Shoppers, którzy podczas zakupów online kierują się przede wszystkim wygodą. Co więcej, już 78% kupujących preferuje zakupy realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Rosnące oczekiwania znajdują odzwierciedlenie również w preferencjach dotyczących dostawy i zwrotów. 68% Polaków wskazuje automaty paczkowe jako preferowane miejsce odbioru przesyłek, a 79% najchętniej korzysta z nich również przy zwrotach. Jak istotnym elementem procesu zakupowego stała się dziś dostawa, pokazuje także poziom zaufania do operatorów logistycznych. Aż 70% polskich kupujących deklaruje, że nie zdecydowałoby się na zakup od marki, której operatorowi dostaw i zwrotów nie ufa. Jednocześnie 93% firm działających w e-commerce uważa ofertę dostaw i zwrotów za istotny czynnik wpływający na sprzedaż.

OOH nowym standardem, a handel internetowy nie zna granic

Raport pokazuje, że dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru stają się standardem zakupów online. Potwierdzają to także plany firm – 54% przedsiębiorstw e-commerce w Polsce wskazuje rozwój sieci OOH jako kluczowy kierunek inwestycji, 49% planuje rozwój bardziej spersonalizowanych usług dostawy, a 46% zamierza inwestować w skracanie czasu realizacji zamówień. Wyniki pokazują, że o przewadze konkurencyjnej coraz częściej decydują wygodne i elastyczne usługi logistyczne.

Handel internetowy coraz mocniej opiera się na sprzedaży międzynarodowej. Wśród polskich konsumentów kupujących online 74% zamawia produkty z Chin, 24% z Niemiec, a 15% z Wielkiej Brytanii. Równie aktywnie do ekspansji zagranicznej podchodzą firmy e-commerce – 78% sprzedaje do Niemiec, 48% do Wielkiej Brytanii, a 46% do Francji. Trend ten pokazuje rosnące znaczenie handlu transgranicznego oraz sprawnej logistyki międzynarodowej dla dalszego rozwoju e-commerce.

DHL eCommerce Trends Report 2026: wygoda i zaufanie w e-commerce ważniejsze niż kiedykolwiek

AI, handel C2C i zrównoważona logistyka

Z DHL eCommerce Trends Report 2026 wynika też, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w e-commerce – już 29% konsumentów na świecie deklaruje gotowość powierzenia AI decyzji zakupowych lub realizacji zakupów w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym 33% przedstawicieli pokolenia Z i 36% millenialsów. Trend ten dostrzegają również firmy: 59% uważa, że konsumenci będą kupować za pośrednictwem wirtualnych asystentów, a 73% planuje zwiększyć wykorzystanie generatywnej AI. Jednocześnie rośnie znaczenie handlu C2C – 52% respondentów z całego świata sprzedało już produkt przez internetową platformę sprzedażową, w tym 62% millenialsów i 58% przedstawicieli pokolenia Z. Popularność rynku wtórnego napędzają także względy środowiskowe – z odpowiedzi konsumentów z 29 rynków wynika, że 45% z nich kupuje produkty używane lub odnowione z powodów ekologicznych, a kolejne 15% rozważa takie zakupy. W efekcie rośnie również znaczenie zrównoważonej logistyki, którą 42% respondentów uznaje za podstawowy element doświadczenia zakupowego w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Pełna wersja DHL eCommerce Trends Report 2026 dostępna jest pod adresem: https://www.dhl.com/global-en/microsites/ec/ecommerce-insights/insights/reports/2026-ecommerce-trends-report.html