Transakcja sprzedaży Arriva Bus Transport Polska niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu Mutares została właśnie sfinalizowana.

Działalność kolejowa w Polsce wykonywana poprzez Spółki Arriva RP oraz Arriva Polska, nadal pozostaje w strukturach Grupy Arriva, która od 13 lat należy do koncernu Deutsche Bahn. Jak informuje przewoźnik, „decyzja o sprzedaży Arriva Bus Transport Polska zapadła we wrześniu ubiegłego roku w ramach zmiany strategii Grupy Arriva polegającej na ograniczeniu portfela działalności i utrzymaniu konkurencyjności w perspektywie długoterminowej”.Wraz z polską częścią autobusową, nowy właściciel zakupił spółki Arriva w Danii i Serbii.

Zlecenia w Warszawie

Arriva Bus realizuje na zlecenie stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego przewozy miejskie w Warszawie. W stolicy ma 140 autobusów. Oprócz tego przewoźnik wykonuje kursy regionalne w województwie kujawsko – pomorskim i pomorskim. Jeździ tam łącznie w trzech oddziałach 117 autobusów.

Wcześniej Arriva przejęła wiele lokalnych PKS-ów w różnych częściach Polski. W latach 2020-2021 z powodu spadku przewozów zlikwidowała jednak wiele oddziałów - m.in. w Sanoku, Gorlicach, Sędziszowie Małopolskim, Kołobrzegu czy w Obornikach w Wielkopolsce. Doprowadziło to do powiększenia tzw. białych plam transportowych.

Kolejowa część Arrivy

Kolejowa część Arrivy, którą reprezentuje głównie spółka Arriva RP, realizuje 8-letni kontrakt na pasażerskie przewozy kolejowe w regionie Kujaw i Pomorza.

Spółka starała także o możliwość realizowania kolejowych kursów dalekobieżnych. Sześć lat temu Urząd Transportu Kolejowego przyznał jej tzw. otwarty dostęp do torów m.in. na trasie z Wejherowa do Kielc czy z Łodzi do Chełma. W tym pierwszym przypadku oznaczałoby to, że przewoźnik jeździłby na obleganej trasie Gdańsk-Warszawa. Ostatecznie spółka nie wystarała się o tabor niezbędny od obsługi tych tras.

Spółka Arriva Bus Transport Polska, do momentu zmiany nazwy i brandu, będzie działać pod niezmienioną nazwą.