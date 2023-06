Reklama

"Wizz Air dostarczył 10. samolot do swojej bazy w Warszawie" - poinformował przewoźnik.

Z Lotniska Chopina na południe Europy

Jak dodano, chodzi o samolot typu Airbus A321neo. "Będzie on obsługiwał najnowszą trasę ze stolicy Polski do Sewilli w Hiszpanii, a ponadto dodatkowa przepustowość pozwala Wizz Air na zwiększenie częstotliwości lotów z bazy w Warszawie do Barcelony, Katanii, Kopenhagi, Korfu, Heraklionu, Larnaki, Lizbony, Mediolanu, Rzymu i Tel Awiwu" - podano.

Wizz Air'em bliżej

Przewoźnik poinformował, że liczba tras z bazy w stolicy zwiększa się do 58 w Europie i poza nią.

Wizz Air poinformował, że w czerwcu z Warszawy przewiózł ponad 356 tys. pasażerów; to 12 tys. pasażerów dziennie podróżujących z i do Warszawy. Z Lotniska Chopina firma oferuje ponad 50 tras do 24 krajów.

Flota maszyn

Wizz Air obsługuje flotę 181 samolotów Airbus A320 i A321. Z Polski oferuje trasy do 27 krajów. Przewoźnik jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod oznaczeniem WIZZ.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.

autorka: Aneta Oksiuta