Reklama

"W piątek odprawiliśmy 15-tysięcznego pasażera. Słoneczna Grecja od dziś jest dostępna bezpośrednio z Lotniska Warszawa-Radom. To już czwarty regularny kierunek z naszego portu" – powiedziała Dermont. Zaznaczyła, że czerwiec obfituje w nowe połączenia lotnicze z Radomia, siatka połączeń jest coraz bardziej atrakcyjna, a zainteresowanie lotami rośnie.

Pierwszy lot do Grecji

Reklama

"Do listy naszych destynacji dołączył port lotniczy Aktion w Grecji znajdujący się przy wybrzeżu Morza Jońskiego, obok miasta Preweza i m.in. wyspy Lefkada. Regularne połączenie raz w tygodniu (w piątki) obsługiwać będzie LOT" – powiedziała rzeczniczka PPL.

Na pokładzie pierwszego lotu, który odleciał do Grecji w piątek, znaleźli się pasażerowie indywidualni – samodzielnie organizujący swój pobyt na miejscu oraz klienci biura podróży. "Greckie Podróże to jednocześnie piąte biuro, które zainaugurowało loty z naszego lotniska" – wskazała Dermont.

Kolejne destynacje

Spółka PPL zapowiedziała, że wkrótce z Radomia pojawią się kolejne regularne połączenia: do Warny (Bułgaria) i Tirany (Albania). "18 czerwca stratuje Tirana (Enter). Od 19 do 25 czerwca planowanych jest już 30 operacji. 20 czerwca odbędzie się pierwszy lot z Radomia do Warny (LOT). W lipcu dojdziemy do 36 operacji" – zapowiedziała Dermont.

Lotnisko dla czarterów

Lotnisko Warszawa-Radom działa od 27 kwietnia 2023 r. Tego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji.

Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy w Radomiu posiada m.in. nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa znajduje się duża strefa komercyjna z restauracjami, kawiarniami, sklepami duty free, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw.

Infrastruktura radomskiego lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 Dreamliner.

autorka: Ilona Pecka