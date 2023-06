Każdy rok przynosi znaczące, pozytywne zmiany w Grupie Raben, takie jak akwizycje kolejnych spółek, inwestycje w infrastrukturę czy tabor albo wdrożenia innowacyjnych rozwiązań IT. W pierwszej połowie 2023 r. najistotniejszym przedsięwzięciem operatora logistycznego była reorganizacja dotychczasowej struktury. Sześciu magazynom przydzielono funkcję Eurohubów – centralnych punktów w sieci Raben, które są odpowiedzialne za konsolidację ładunków drobnicowych dla europejskiego ruchu liniowego. Ma to na celu uzupełnienie stałych, bezpośrednich tras transportowych i zagwarantowanie ściśle określonych w czasie połączeń między wszystkimi europejskimi magazynami firmy.

– Struktura Eurohubów pozwala nam bardziej elastycznie reagować na zmiany wielkości przewozów, a przede wszystkim skrócić czas realizacji zleceń. Możemy zaoferować wszystkim naszym klientom wartość dodaną, jaką jest jak najszybsze dotarcie do wszystkich europejskich miejsc docelowych – w ciągu 24 do 96 godzin, zależnie od odległości. Ta organizacja procesów zgodnie z filozofią „lean” przekłada się ostatecznie na bardziej wydajny i niezawodny łańcuch dostaw. Jesteśmy bliżej klienta i projektujemy sieć dostaw cechującą się większą odpornością – wyjaśnia Ewald Raben, prezes Grupy Raben. – Dodatkową korzyścią jest redukcja emisji CO2, co jest bardzo ważne dla nas jako przedsiębiorstwa zrównoważonego – dodaje.

Liczne korzyści

Nowy status zyskały następujące lokalizacje: Sarstedt (obsługa połączeń ze Skandynawią), Mönchengladbach (północna Francja, Beneluks, Wielka Brytania, Irlandia), Fellbach (Hiszpania, Portugalia, reszta Francji) i Aichach (Austria, Włochy, Polska, Czechy) w Niemczech, Legnica (połączenia wewnątrz Polski i do krajów bałtyckich) oraz Rokycany w Czechach (Europa Południowo-Wschodnia).

Wdrożenie koncepcji Eurohubów jeszcze bardziej wzmacnia obecność operatora logistycznego na terenie Niemiec, które są jedną z najsilniejszych gospodarek w Unii Europejskiej, a jednocześnie zabezpiecza strategiczną rolę, jaką ma do odegrania ten rynek na mapie firmy Raben.

Eurohuby charakteryzują się znacznie większą pojemnością, doskonałą lokalizacją i infrastrukturą. Podstawą działalności jest m.in. ponad 130 bezpośrednich połączeń między wymienionymi punktami (łącznie zaś ponad 600 linii dziennie w całej sieci Raben), 40 tys. mkw. samych tylko magazynów przeładunkowych i pełna identyfikowalność wspierana wspólnym Systemem Zarządzania Transportem (TMS). Dotyczy to zarówno rynków, na których Raben ma własną sieć, jak i tych, na których firma działa za pośrednictwem wiarygodnych partnerów.

Wszystkie te zmiany stały się możliwe dzięki osiągnięciu kamieni milowych, nad którymi firma pracowała przez ostatnie lata. Systematyczne akwizycje zaowocowały z jednej strony wejściem na nowe rynki, z drugiej – wzmocnieniem i zagęszczeniem sieci krajowych i lokalnych inwestycji. W 2021 r. do grupy dołączył czołowy grecki dostawca usług logistycznych Intertrans, dzięki czemu zyskała nie tylko oddziały w śródziemnomorskich miastach portowych, 11 tys. mkw. powierzchni magazynowej, flotę 90 pojazdów ciężarowych i 70 pracowników, lecz także dostęp do europejskiej sieci transportowej spółki, na którą składają się 23 huby i 17 partnerów w 12 krajach kontynentu. Rok później sfinalizowano przejęcie 100 proc. udziałów austriackiego operatora Bexity od poprzedniego właściciela, holdingu Mutares. W efekcie Raben ma już swoje oddziały na 15 rynkach, a wraz z ostatnią akwizycją jego europejska rodzina powiększyła się o ponad 500 pracowników i 16 lokalizacji.

Inwestycje w Polsce

Wśród licznych nowych inwestycji warto wymienić te z rodzimego rynku: w ubiegłym roku na warszawskiej Białołęce został oddany do użytku magazyn przeładunkowy Raben Logistics Polska o powierzchni 7500 mkw., wyposażony w 71 ramp przeładunkowych oraz innowacyjne rozwiązania wspierające energooszczędność, niską emisyjność i efektywność pracy. Zatrudnienie w oddziale znalazło ok. 250 osób. Jest on miejscem operacji przeładunkowych, a przy tym platformą międzynarodową – stąd ruszają ciężarówki z przesyłkami do krajów bałtyckich i Finlandii. W ostatnim kwartale 2022 r. dobiegła końca inwestycja w Grodzisku Mazowieckim, zrealizowana przez Fresh Logistics Polska. Po rozbudowie tamtejsze centrum logistyczne dysponuje 18 564 mkw. powierzchni magazynowej (3340 mkw. powierzchni przeładunkowej oraz aż 15 224 mkw. magazynu wysokiego składowania), z możliwością składowania prawie 23 tys. palet w temperaturze od 0 do 2°C (strefa Ultra Fresh) oraz od 2 do 6 st. C. Zastosowano nowoczesną, ekologiczną instalację chłodniczą opartą na amoniaku, umożliwiającą jednocześnie dogrzewanie do 15 st. C, wózki litowo-jonowe oraz samonośne stanowiska przeładunkowe (tzw. domki przeładunkowe). Za granicą swoją wielkością i rangą wyróżnia się oddział w Dunaharaszti. Inwestycja miała na celu powiększenie istniejącego obiektu o 75 proc. Nowy magazyn cross-dock, uruchomiony w kwietniu bieżącego roku, oferuje dodatkowe 7 tys. mkw., a cały obiekt wyposażony jest w 70 wielofunkcyjnych ramp.Pozwala to zwiększyć obsługiwane wolumeny przesyłek i wykorzystać rosnący potencjał transportu krajowego i międzynarodowego.

Silne zaplecze

Reorganizacja struktury Grupy Raben wymagała oczywiście odpowiedniego zaplecza. Cztery z sześciu Eurohubów znajdują się w Niemczech – na największym rynku w Europie, gdzie operator działa z własną siecią drobnicową od 2018 r. Inwestycje infrastrukturalne w tym kraju miały ogromny i bezpośredni wkład w powstanie sieci Eurohubów. Sarstedt to nowy i jednocześnie kluczowy magazyn Grupy Raben w Niemczech – operator przeniósł się tam z Langenhagen w minionym roku. Dzięki łącznej powierzchni sięgającej 27 tys. mkw. (5500 mkw. powierzchni z 52 rampami dla potrzeb cross-dock) możliwe stało się ponad 10-krotne zwiększenie zdolności logistycznych w porównaniu z poprzednią lokalizacją.

Na początku 2023 r. otwarty został nowy oddział w Aichach, położonym na północny zachód od Augsburga. Nowa lokalizacja o powierzchni 25 tys. mkw. (z czego 4 tys. mkw. z 42 rampami dla potrzeb cross-dock), działająca od samego początku jako Eurohub, znajduje się bezpośrednio przy autostradzie A8 i jest ważnym węzłem europejskiej sieci Raben wykorzystywanej do codziennych połączeń z Europą Południową i Wschodnią. Podobnie jest w przypadku oddziału Rokycany, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu tego roku. Magazyn dysponuje 6 tys. mkw. powierzchni na potrzeby cross-docku i 56 rampami ułatwiających obsługę towarów, w tym objętych konwencją dotyczącą przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych ADR. Położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady D5 i zapewnia szybkie połączenie z Niemcami i innymi europejskimi sieciami drogowymi. Ta lokalizacja ma potencjał, aby znacznie przyspieszyć i poprawić przepływ przesyłek, a także, dzięki swojej elastyczności, przyczynić się do przyszłego rozwoju połączeń nie tylko w Czechach i na Słowacji, lecz także w innych krajach Grupy Raben: na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Koncepcja Eurohubów ma dla Grupy Raben priorytetowe znaczenie. Obecnie firma zamierza skupić się na zagęszczeniu istniejącej sieci i inwestować w cyfryzację. Projekt rozwoju i reorganizacji linii międzynarodowych we wszystkich 15 krajach rodziny Raben jest nadal w toku.

– Dzięki ukierunkowanej i systematycznej konsolidacji ładunków chcemy stymulować rozbudowę sieci i rozwój Eurohubów, a także kompleksową integrację wszystkich regionów europejskich. Zapewni nam to lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, a tym samym wyższą efektywność ekonomiczną naszych przewozów oraz operacje logistyczne bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego – podsumowuje Ewald Raben.

