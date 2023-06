Ostatnie lata nie rozpieszczały przewoźników. Skutki globalnej pandemii, wojna w Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw i rosnące koszty paliw – wszystko to złożyło się na ciężki okres dla branży transportu, spedycji i logistyki (TSL). Do tego brak kierowców i wymogi wynikające z pakietu mobilności, które – choć mają na celu poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa – często oznaczają dodatkowe koszty dla firm i stawiają przed nimi nowe wyzwania organizacyjne. Sytuację pogłębiają też wysokie stopy procentowe i utrudniony dostęp do kredytu. To przyczyny tego, że jak podaje Coface, liczba niewypłacalności w branży TSL zwiększyła się w ubiegłym roku o 10 proc. Jednocześnie jednak transportowcy przewieźli więcej towarów niż rok wcześniej. Co więcej, mimo tych trudności i wyzwań transport dość optymistycznie patrzy w przyszłość. Jak to możliwe?

Poprawa koniunktury

Badania koniunktury przeprowadzone przez Bibby Financial Services wiosną tego roku – Bibby MSP Index – pokazują, że większość małych i średnich firm oczekuje znaczącej poprawy kondycji swojego biznesu. Odczyt indeksu skoczył w górę do poziomu 52,7 pkt. To aż o 10,1 pkt więcej niż wynik badania z jesieni 2022 r. Wzrost był największy w obszarze transportu, gdzie subindeks branżowy wyniósł 56,1 pkt (wzrost o 13,2 pkt). Optymizm przewoźników wyraźnie oparty jest na mocnym przekonaniu, że nadchodzące sześć miesięcy przyniesie lepszą sprzedaż, w ślad za tym poprawi się płynność, skutkiem czego możliwe będą wyższe inwestycje. Branża spodziewa się też wzrostu poziomu zadłużenia, co ma najpewniej związek z większą skłonnością zakupową.

– Firmy transportowe są coraz bardziej pozytywnie nastawione do swojego przyszłego rozwoju. Planują dalej rozwijać działalność mimo niepewnej sytuacji na rynku. To podkreśla ich odporność i zdolność do adaptacji, nawet w trudnych warunkach. Jednak aby się rozwijać, firmy muszą dysponować pewnym poziomem płynności finansowej. To właśnie tutaj z pomocą przychodzi faktoring. Jest narzędziem, które pomaga im to osiągnąć, zapewniając stabilność finansową i umożliwiając inwestycje w rozwój – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services.

Coraz częstszy wybór

Z danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) wynika, że z faktoringu korzysta coraz więcej firm, także z branży TSL. W 2022 roku, obroty faktoringu w Polsce przekroczyły 460 mld zł, co stanowiło 27-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. W I kw. 2023 r. wzrost ten utrzymał się na poziomie 8 proc. w skali roku. To pokazuje, że faktoring, ze względu na swoją elastyczność i dostępność, staje się coraz bardziej popularnym wyborem dla wielu firm, zwłaszcza w kontekście zapewnienia płynności finansowej i kontynuowania ekspansji.

Faktoring, jako usługa finansowa, która umożliwia firmom sprzedaż swoich faktur za gotówkę, jest szczególnie atrakcyjny dla firm z branży TSL i coraz częściej wybierany przez nie jako główne narzędzie finansowania.

– Zwłaszcza w sytuacji gospodarczej, w której wysokie stopy procentowe i ograniczony dostęp do kredytu mogą stanowić przeszkodę dla wzrostu i ekspansji firm. Faktoring, jako alternatywny sposób finansowania, umożliwia firmom z branży TSL uniknięcie tych problemów i utrzymanie płynności finansowej, niezbędnej do realizacji ich ambitnych planów rozwojowych – mówi Tomasz Rodak. Firmy transportowe stanowią prawie jedną czwartą wszystkich firm obsługiwanych przez tego faktora. Głównym atutem faktoringu jest dla nich szybkość realizacji transakcji i możliwość uzyskania finansowania na podstawie wartości oczekiwanych płatności za dostarczone usługi czy produkty.

Gdy klient nie płaci…

Atrakcyjność faktoringu dodatkowo zwiększają inne usługi oferowane przez faktorów. Bibby Financial Services może np. przejąć na siebie ryzyko niewypłacalności klientów, co daje firmom z branży TSL dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Oferuje też faktoring masowy dedykowany firmom spedycyjnym, które często mają do czynienia z dużą liczbą małych kwotowo faktur. Faktoring masowy pozwala na sprzedaż całego pakietu faktur, co daje firmom dostęp do większej ilości środków i pomaga w zarządzaniu ryzykiem związanym z opóźnieniami w płatnościach. Dzięki temu firmy mogą skupić się na swoich kluczowych celach biznesowych, zamiast martwić się o płynność finansową.

Czas wyzwań

Obecny rok nie będzie łatwy dla branży TSL. O ile presja ze strony cen energii i paliw zelżała, o tyle nadal silna będzie jednak presja płacowa. Od lipca płaca minimalna rośnie do 3600 zł, a za rok ma już sięgać 4300 zł, co bez wątpienia odbije się na kosztach osobowych firm transportowych. W tym roku wchodzą też w życie kolejne zmiany wynikające z przepisów pakietu mobilności – np. od sierpnia obowiązkowy będzie montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji we wszystkich nowo rejestrowanych pojazdach.

Mimo wyzwań, z którymi branża TSL musiała się zmierzyć w ostatnich latach, firmy transportowe wykazują zdolność do adaptacji i innowacji. Wykorzystując nowoczesne narzędzia finansowe, takie jak faktoring, są w stanie utrzymać płynność finansową i dążyć do dalszego rozwoju. Trendy wskazują, że faktoring w branży TSL będzie wykorzystywany w coraz większym stopniu, co jest dobrym prognostykiem dla przyszłości tego sektora.









