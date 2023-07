W Cairo w stanie Illinois, gdzie Ohio łączy się z Mississippi, poziom wody spadł w zeszłym tygodniu o ponad 6 stóp (1,8 metra). Przewiduje się, że do końca lipca poziom wody spadnie jeszcze o ponad 4 stopy, co sprawi, że woda w rzece Ohio będzie miała tzw. stan niski, a to oznacza, że barki mogą osiąść na mieliźnie, a szlaki żeglugowe są zwężone.

W St. Louis w północnej części Mississippi stan wody może spaść o kolejne 3 stopy. W Memphis przewiduje się, że spadnie dwa razy bardziej, co również oznacza niski stan wód.

Powszechna susza

Powszechna susza na Środkowym Zachodzie i niższe niż normalnie opady w niektórych częściach wschodnich stanów USA są przyczyną spadających poziomów rzek, które już w zeszłym roku znacznie się obniżyły.

Rzeki Mississippi i Ohio oraz ich dopływy są głównymi arteriami towarowymi Stanów Zjednoczonych służącymi do transportu węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, chemikaliów i towarów.

Niski stan wody w Mississippi spowalnia eksport żywności z USA w czasie, gdy świat najbardziej potrzebuje żywności.

Zadławienie żeglugi na drogach wodnych

Gdy poziom wody spada, grozi to zadławieniem żeglugi na drogach wodnych i wzrostem kosztów transportu. Czasami barki muszą być załadowane mniejszą ilością ładunku, tak aby przy niższym niż zwykle stanie wód, mogły płynąć rzeką, nie zaczepiając o dno.

Niski poziom rzek może również zmusić Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych do pogłębiania kanałów, aby umożliwić ruch statków. Według szacunków AccuWeather Inc., w zeszłym roku niskie poziomy przyczyniły się do strat ekonomicznych w wysokości około 20 miliardów dolarów.

Zatrzymać morską wodę

Stan wód jest tak niski, że istnieje ryzyko wdarcia się słonej morskiej wody do rzek. Na początku tego tygodnia Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych rozpoczął budowę progu w poprzek Mississippi w Luizjanie, aby powstrzymać wodę morską z dala od rzeki. To już piąty raz, kiedy konieczna była blokada przepływu słonej wody w górę rzeki w pobliżu Myrtle Grove w Luizjanie.

Bez transportu barkami straty mogą być ogromne

Jak dotąd ruch na rzece jest kontynuowany, ale niebawem może spowolnić, ponieważ prognozuje się dalszy spadek poziomu wód. Jak wynika z cotygodniowego raportu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, dotyczącego transportu zboża, transport barkami po rzece Mississippi wzrósł do 511 tys. ton w tygodniu zakończonym 8 lipca z 403 tys. ton w poprzednim tygodniu. Stawki za barki w St. Louis wzrosły do 10,76 USD za tonę amerykańską, co oznacza wzrost o około 11 proc. tydzień do tygodnia.

Pojedyncza barka rzeczna, w pełni załadowana, może przewieźć tyle, co 16 wagonów lub 70 półciężarówek. Na wszystkich śródlądowych drogach wodnych Stanów Zjednoczonych rocznie transportuje się około 578 milionów ton ładunków, z czego większość wzdłuż systemu Mississippi.