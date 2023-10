Około 90 mln euro to według wyliczeń Stowarzyszenia Niemieckiej Branży Ubezpieczeniowej (GDV) roczny koszt wszystkich napraw w kraju z powodu szkód, do których przyczyniają się kuny. A takich przypadków każdego roku jest – jak zaznacza GDV – ok. 200 000.

Reklama

Dlaczego koszt naprawy aut elektrycznych jest tak wysoki?

W samochodach elektrycznych kuny niszczą często „główną wiązkę przewodów" –mówi niemiecki mechanik Markus Schulligen z Losheim am See.

Reklama

Wówczas „do wymiany jest cała wiązka przewodów, gniazdo ładowania do silnika elektrycznego [...]" – wyjaśnia fachowiec. Jak dodaje, tak również dzieje się, gdy wiązka przewodów jest zniszczona w niewielkim stopniu.

Ile kosztuje taka naprawa auta elektrycznego? W przypadku wiązki kablowej to koszt ok. 2 500 euro, z kolei dla instalacji to ok. 1 000 euro– należy wykonać „różne etapy diagnostyki i testowania" – tłumaczy mechanik.

Jak odstraszyć kunę od auta?

Kierowcy muszą pamiętać o tym, że jeśli kuna dostała się do środka auta, zostawiła tam swój zapach, który będzie przyciągać kolejne zwierzęta. „Często prowadzi to do wojen o murawę w komorze silnika"– pisze niemiecki serwis. W tym wypadku trzeba pozbyć się śladów zapachowych, jakie pozostawiło stworzenie.

Jak ochronić auto przed kunami? W metodach na ten problem pojawia się wiele propozycji m.in.: odstraszacz ultradźwiękowy, umieszczenie przy silniku sierści innych zwierząt (np. od psa lub kota) lub stosowanie niektórych ziół i olejków eterycznych (np. miętowego).