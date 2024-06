Hub przeładunkowy w Świnoujściu: Niemcy chcą go zablokować, mieszkańcy boją się odpływu turystów

Terminal kontenerowy w Świnoujściu budzi kontrowersje i liczne obawy. Niemcy mogą zablokować projekt, a mieszkańcy boją się utraty turystów. Jednocześnie Urząd Morski w Szczecinie podejmuje konkretne kroki, aby inwestycja doszła do skutku. Jakie są szanse na kompromis i co skłania prezydenta miasta do apelu o referendum?